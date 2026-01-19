凱壽新健康險上架 導入「健康增值保險金」機制對抗長壽風險

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

農曆馬年將至，象徵奔向新氣象的起點，面對台灣正式邁入超高齡社會，「長壽」已成常態，理想的退休生活除了要有妥善的養老金規劃，更需具備健康的身體與完善的醫療防護網。凱基人壽建議，不妨透過提早規劃「凱基人壽元氣樂活終身醫療健康保險」，以長期醫療保障為核心，並新增「健康增值保險金」保險給付機制，助民眾對抗長壽風險。

衛福部統計，過去10年間（2014至2023年），國人經常性醫療保健支出平均每人成長幅度高達66%，住院醫療費用也成長40%，顯示醫療通膨已不容小覷。凱基人壽指出，退休後若缺乏足夠醫療保障，極易影響原本規劃好的生活品質。「凱基人壽元氣樂活終身醫療健康保險」保障範圍涵蓋住院日額保障、加護病房或燒燙傷病房住院日額保障，及多達1,499項的門診手術、住院手術項目醫療保障與166項特定處置保障，建構多元的醫療防護牆。

本商品也導入「健康增值保險金」保險給付機制，自第三保單年度起，若保戶於發生當次保險事故日前之連續兩個保單年度內未曾向凱基人壽申領住院日額保險金、加護病房或燒燙傷病房住院日額保險金及住院手術醫療保險金之理賠，當次申請住院日額保險金、加護病房或燒燙傷病房住院日額保險金及住院手術醫療保險金時，將可獲得前述保險金總額20%的「健康增值保險金」，讓「顧健康」不再只是口號，而是能實際將保險價值從「事後補償」延伸至「事前健康管理」。

以投保「凱基人壽元氣樂活終身醫療健康保險」住院保險金日額新台幣(以下同)1,000元為例，倘於契約有效期間內，被保險人因疾病或傷害而接受住院診療，同一次住院自第1日至第30日每日給付住院日額保險金1,000元，第31日起每日按住院日額保險金的2倍（即2,000元）給付；若於加護病房或燒燙傷病房住院，則每日另按住院日額保險金的2倍（即2,000元）給付。

若於契約有效期間內依保單條款約定接受住院手術、門診手術或特定處置，則依保單條款約定的倍數給付。上述各項保險金（含「健康增值保險金」）累計之總給付金額上限為300萬元（住院保險金日額X 3,000倍）。

凱基人壽持續以「We Share We Link」精神，結合數位創新與永續金融，以具體行動回應社會需求，發揮保險安定社會的核心功能。此外，凱基人壽更推出「幸運777馬上好運來」抽獎活動，凡於活動期間（2026/1/1~2026/3/31）投保「凱基人壽元氣樂活終身醫療健康保險」、「凱基人壽意百分終身傷害暨兒童傷害失能保險」、「凱基人壽鑫長鴻美元利率變動型終身壽險—定期給付型」及「凱基人壽鑫樂退美元利率變動型終身壽險－定期給付型」等四張指定商品，並於2026/4/30前完成核保契約生效且逾契撤期10日之保單要保人，可獲七萬元大獎的抽獎機會。

