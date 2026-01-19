遠銀推出一年期定存1.8% 搭配活存1.4%打造雙重防護

全球經濟局勢受地緣政治角力、政策不確定性和科技泡沫疑慮等風險因素干擾，在當前不確定的金融環境下，有許多客戶仍傾向將資金放於高安全性的存款專案。為滿足客戶對確定性收益的需求，遠東商銀延續2025年釋出多項優利存款專案，今年初逆勢推出市場少見的一年期「新優利」1.8%定存與好評延長「活利旺2」活存專案，為客戶鎖定全年穩健回報，雙重防護、聰明理財。

遠東商銀表示，近一年全球金融市場已進入降息循環，許多客戶開始期望能有穩定且鎖利增值的理財方案。為回應客戶對財富管理的期待，遠東商銀於2026年第一季全新推出「新優利」新臺幣專案定存。即日起至2026年3月31日止，凡以新資金單筆存入新臺幣5萬元以上，即可享有一年期1.8%定存優惠年利率，大幅降低理財門檻，特別適合小資族、上班族及退休規劃族群，落實普惠金融。

以社會新鮮人李小姐為例，若於2月1日存入新資金10萬元，一年期滿後將可獲得1,800元利息，讓小額資金也能享受「賺紅包、愈存愈有感」的無負擔理財體驗。

此外，為提供更靈活的資金配置，遠東商銀同步宣布好評不斷的「活利旺2」優利活存專案延長至2026年3月31日，客戶只需在指定期間綁定「遠東商銀HAPPY+」LINE官方帳號並完成登錄，符合新資金條件者可享新臺幣最高1.4%年利率（即原牌告年利率0.845%加碼0.555%），實現聰明理財的正向循環。

遠東商銀建議，在資產有效配置的理念下，透過「一年期定存鎖利」搭配「優利活存彈性」，能為資產構建雙重防護網。只要透過網路銀行、行動銀行APP、電話客服或分行臨櫃（企業戶須臨櫃）即可申辦。