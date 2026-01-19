快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會人事異動 古坤榮轉赴檢查局、劉純斌規劃接保局主秘

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖／本報資料照片
金管會。圖／本報資料照片

金管會19日宣布，由保險局主秘古坤榮陞任檢查局副局長，保險局主秘一職則規劃由保險局財務監理組長劉純斌接任。據了解，劉純斌不排除接任主秘後，續兼任組長一職。

古坤榮從財政部證期會科員做起，擔任過投信顧組、期貨管理組長，2022年12月轉調保險局主秘，三年後再轉任檢查局，橫跨了證券、保險到檢查，具備多面向監理經驗。

劉純斌也具備證期局、檢查局、保險局三局歷練，資歷深厚，多年來他以高度投入著稱，初任保險局專委時即夜以繼日熟悉壽險業務，其專業與執行力獲得外界諸多肯定。

2025年金管會人事更迭頻繁，12職等以上官員自願申請提前退休者已達五人，包括原常務副主委邱淑貞、原銀行局副局長侯立洋、原創新處長胡則華、原證期局長張振山，及原金管會主秘林志吉陸續卸任，牽動一整排人事布局。

2025年底林志吉轉任信託公會秘書長，其主秘職缺由檢查局副局長尚光琪出任，該職缺今宣布由保險局主秘古坤榮陞任。2024年7月至今，金管會已出現五波大規模人事異動，累計已有15位一級主管調整，是近年罕見的人事密度。

延伸閱讀

擔心遭暗殺？北韓人事異動 金正恩更換維安隨扈工作負責人

只靠台積電這張神主牌 台股站上三萬卻虛胖？金管會祭「四招組合拳」

銀行跨行轉帳手續費12年未動 金管會主委鬆口有望調降

金管會罰緩收入未達標

相關新聞

金管會人事異動 古坤榮轉赴檢查局、劉純斌規劃接保局主秘

金管會19日宣布，由保險局主秘古坤榮陞任檢查局副局長，保險局主秘一職則規劃由保險局財務監理組長劉純斌接任。據了解，劉純斌...

金管會人事異動 古坤榮陞任檢查局副局長

金管會今天表示，檢查局副局長尚光琪在2025年12月31日調任金管會主任秘書，遺缺由保險局主任秘書古坤榮陞任，並在今年1...

政府端出5,000億美元資本承諾…國銀外幣放款 迎爆發年

台美關稅談判後，政府端出投資加信保共5,000億美元的資本承諾，替企業赴美投資鋪路，也替國銀外幣放款提前點火。央行統計顯...

政府端「雙2,500億美元」資本承諾 外幣存款規模同步擴張

政府端出「雙2,500億美元」資本承諾，可望推升國銀外幣放款量，也被銀行圈視為外幣存款結構翻轉的重要推力。銀行圈認為，政...

玉山金併三商壽 增資「員工安置」待解決

玉山金控與三商壽合併案即將邁入最重要的一關，雙方股臨會將於23日登場，法人觀察，市場上三商壽的股東基本上一面倒的支持，通...

保險小百科／數位保險公司 衝創新型商品

為引進創新科技參與保險市場，金管會放寬原本純網路保險公司申設條件與營運模式，並將其名稱修正為國際上通稱的「數位保險公司」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。