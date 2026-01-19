金管會人事異動 古坤榮轉赴檢查局、劉純斌規劃接保局主秘

金管會19日宣布，由保險局主秘古坤榮陞任檢查局副局長，保險局主秘一職則規劃由保險局財務監理組長劉純斌接任。據了解，劉純斌不排除接任主秘後，續兼任組長一職。

古坤榮從財政部證期會科員做起，擔任過投信顧組、期貨管理組長，2022年12月轉調保險局主秘，三年後再轉任檢查局，橫跨了證券、保險到檢查，具備多面向監理經驗。

劉純斌也具備證期局、檢查局、保險局三局歷練，資歷深厚，多年來他以高度投入著稱，初任保險局專委時即夜以繼日熟悉壽險業務，其專業與執行力獲得外界諸多肯定。

2025年金管會人事更迭頻繁，12職等以上官員自願申請提前退休者已達五人，包括原常務副主委邱淑貞、原銀行局副局長侯立洋、原創新處長胡則華、原證期局長張振山，及原金管會主秘林志吉陸續卸任，牽動一整排人事布局。

2025年底林志吉轉任信託公會秘書長，其主秘職缺由檢查局副局長尚光琪出任，該職缺今宣布由保險局主秘古坤榮陞任。2024年7月至今，金管會已出現五波大規模人事異動，累計已有15位一級主管調整，是近年罕見的人事密度。