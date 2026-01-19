政府端「雙2,500億美元」資本承諾 外幣存款規模同步擴張

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

政府端出「雙2,500億美元」資本承諾，可望推升國銀外幣放款量，也被銀行圈視為外幣存款結構翻轉的重要推力。銀行圈認為，政府提出合計5,000億美元的資本承諾，外幣存款規模將隨投資需求同步擴張。

首先，企業2,500億美元自主赴美投資設廠，將推升美元資本預備、與跨境金流需求，企業勢必提前累積美元部位，這些美元存款會暫存在銀行外幣帳上，推升外幣存款動能。

其次，政府提供2,500億美元信用保證，將放大國銀承作海外貸款意願，帶動美元放款快速成長。為支應放款規模，銀行也會加大「吸收美元」力道，爭取穩定美元資金來源，推升整體外幣存款水位。

市場指出，2025年是外幣存款的「量高、實弱年」，2026年在政策與產業雙動能帶動下，外幣存款有機會擺脫低潮，與外幣放款形成同步擴張的新循環。

2025年外幣存款表面創高，實質卻偏弱，2026年能否在政策助力下止跌回穩，成為金融圈關注焦點。據金管會統計，2025年11月底外幣存款餘額攀升到15兆2,565億元寫史上新高，月增1,425億元，並連五個月成長。

但金管會指出，該增額主要來自台幣貶值的匯率換算效果，若以11月底匯率計算，外幣存款實際上不增反減。

以美元原幣觀察，11月底外幣存款餘額降至4,858億美元，單月減少58億美元，終結連四月成長。

金管會 匯率

