3月14日起新制…郵局線上轉定存 限百萬

中華郵政公告，自三月十四日起，網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定期」單筆金額及每日／每月合併累加存款金額上限，從原先的不超過三百萬元，調整為不超過一百萬元；若轉存金額超過當月限額，須至開戶郵局臨櫃辦理，預估約有一一四萬儲戶受影響。

目前郵局存簿儲金一般活存利率為年利率百分之○點八三，一年期定期儲金固定利率百分之一點七二五、機動利率百分之一點六八五。中華郵政指出，由於定存利率高於活存利率，民眾若有長期儲蓄的需求，多會將活存轉為定存。

在參考金融同業網路銀行限額後，中華郵政決定改變線上操作定存策略，減緩定存儲金增加，增加資金運用效率。

線上轉存額度調降的新制上路後，中華郵政表示，若民眾當月有超過一百萬元的轉存需求，要親自到開戶郵局臨櫃辦理，就不受限額影響。