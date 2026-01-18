2025年外幣存款量攀顛峰卻「偏虛」？台美關稅成2026年翻轉年

政府端出「雙2,500億美元」資本承諾，可望推升國銀外幣放款量，也被銀行圈視為外幣存款結構翻轉的重要推力。2025年外幣存款表面創高，實質卻偏弱，2026年能否在政策助力下止跌回穩，成為金融圈關注焦點。

據金管會統計，2025年11月底外幣存款餘額攀升到15兆2,565億元寫史上新高，月增1,425億元，並連五個月成長。

但金管會指出，該增額主要來自台幣貶值的匯率換算效果，若以11月底匯率計算，外幣存款實際上不增反減。

以美元原幣觀察，11月底外幣存款餘額降至4,858億美元，單月減少58億美元，終結連四個月成長。銀行主管指出，美國啟動降息循環後，美元存款吸引力下滑，7月達單月增幅高峰後一路趨緩，到11月轉為負成長，與外幣放款持續升溫形成結構性對比。

累計前11月外幣存款僅增加1,465億元，若12月未出現明顯回補，全年增額恐寫近20年新低，顯示2025年外幣存款成長「真實動能」明顯不足。

不過，銀行圈認為，2026年情勢可能出現轉變。在台美關稅談判後，政府端出「雙2,500億美元」資本承諾，外幣存款規模將隨投資需求同步擴張。

首先，企業2,500億美元自主赴美投資設廠，將推升美元資本預備、與跨境金流需求，企業勢必提前累積美元部位，這些美元存款會暫存在銀行外幣帳上，推升外幣存款動能。

其次，政府提供2,500億美元信用保證，將放大國銀承作海外貸款意願，帶動美元放款快速成長。為支應放款規模，銀行也會加大「吸收美元」力道，爭取穩定的美元資金來源，推升整體外幣存款水位。

市場指出，2025年是外幣存款的「量高、實弱年」，2026年在政策與產業雙動能帶動下，外幣存款有機會擺脫低潮，與外幣放款形成同步擴張的新循環。