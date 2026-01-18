台美關稅「雙2,500億美元」點火 2026年國銀外幣放款迎爆發年

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
央行統計顯示，2025年全年外幣新增放款量可望寫近十年高峰。（路透）

台美關稅談判後，政府端出「雙2,500億美元」資本承諾，替企業赴美投資鋪路，也替國銀外幣放款提前點火。央行統計顯示，2025年全年外幣新增放款量可望寫近十年高峰，銀行圈直言，在政策力道接棒下，2026年將成為外幣放款的關鍵爆發年。

據央行統計，2025年11月底國銀外幣放款餘額6,508.8億元（以當月底匯率計，約折合207億美元），累計前11月新增放款量1718億元已是去年全年的1.7倍，若12月放款動能未衰，2025年全年新增放款量可望改寫近十年新高。

大型民營銀行指出，2025年外幣放款成長主力仍是AI產業，但需求結構已從電子組裝與零組件，延伸至高效能運算中心（HPC）建置、及AI終端應用帶動的周邊半導體需求。

銀行業者觀察，隨AI供應鏈轉向東南亞與北美布局，相關企業海外營運據點的外幣融資需求，將成為未來放款動能。

真正的轉折點落在2026年。台美關稅談判共識中，政府有兩大資本承諾，包括企業直接投資美國2500億美元、及由政府提供2,500億美元的信用保證額度，協助中小企業赴美投資。

銀行主管直言，這項政策猶如替外幣放款裝上渦輪引擎，將帶來結構性放量。主要有三大原因，一、若2500億美元的企業自主投資中，有七成是由台資銀行融資，這將使現有的外幣放款基數在未來3~5年呈現倍數成長。

二、另2500億美元的政府保證額度，如同「加速器」，降低銀行信用風險，可在政府融資擔保下快速核貸，進而推升外幣放款的整體水位。

三、企業赴美投資設廠涉及營造、設備採購與人事支出，企業必須舉借美元以避免匯率風險，也將推升外幣融資需求。

台積電及供應鏈赴美，銀行勢必加快海外布局。除放款量成長外，跨國現金管理、外匯避險及員工財富管理等業務，也有望成為外幣放款之外的另一條成長曲線。

市場預期，2025年是外幣放款的「高原年」，2026年起正式進入「爆發年」。在AI動能未歇、政策信保強力加持下，外幣放款不再只是景氣循環題材，而是牽動銀行資本配置與海外布局的結構性成長主軸。

