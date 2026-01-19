台新新光金旺年會 歷來最大

台新新光金（2887）17日在台北南港展覽館舉辦「2026企業旺年會」，這是台新金控與新光金控合併後首度舉行的旺年會活動，來自全省各地及海外據點同仁共同參與，現場逾18,000名員工席開1,800多桌，特別包下南港展覽館一樓及四樓二個樓層的場地同步視訊連線進行活動，規模是歷年來同業的新高。

此外，員工摸彩總獎金達新台幣2,500萬元，中獎率也高達七成以上，並特別邀請金曲獎「最佳演唱組合獎」的實力天團動力火車穿梭二個樓層演唱多首經典名曲，將活動熱鬧氣氛帶到最高點。

台新新光金董事長吳東亮偕同夫人彭雪芬共同出席，並先後到四樓及一樓的活動會場向同仁致意，進場時受到同仁熱情的簇擁、歡迎，吳東亮致詞時特別感謝同仁過去一年的付出，並期許同仁在新的一年展現龍馬精神，讓合併成效一馬當先。

吳東亮表示，台新新光金控在去年7月24日完成合併，成為國內第四大金控公司，旗下投信、人壽子公司已陸續完成合併，證券與期貨亦已取得主管機關合併核准函。2025年金控全年獲利達373.6億元、EPS1.91元，創下歷史新高，這是同仁努力的共同成就，吳東亮也在台上舉杯向同仁敬酒表達感謝與祝福。

台新新光金今年旺年會的參與人數創新高，為了感謝同仁過去一年的辛勞，餐點由五星級飯店名廚料理美味佳餚，節目內容亦精心規畫，現場邀請動力火車帶來精彩演唱，點燃全場氣氛；同時，戰神啦啦隊Taishin Wonders與味全龍啦啦隊小龍女帶來熱力演出，動感十足的舞蹈掀起陣陣歡呼，讓與會同仁沉浸在歡樂熱鬧的旺年會中。旺年會節目安排亦展現台新新光金重視企業文化與社會責任的一面，由員工組成表演聯隊登台演出，呈現高度凝聚力與團隊精神。

此外，邀請由新光人壽主辦逾20年的「新光盃街舞大賽」冠軍隊伍到場表演，這些仍在求學階段的年輕舞者，兼顧課業之餘投入結合排舞、霹靂舞的競技中嶄露頭角，在旺年會舞台上展現融合節奏與力量的精湛舞技。

旺年會的壓軸則是由吳東亮與夫人彭雪芬加碼抽大獎，加碼金額達新台幣300萬元讓現場驚喜連連，為「2026台新新光金控旺年會」劃下美好句點。