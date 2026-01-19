快訊

火雲邪神成絕響！梁小龍拒合作周星馳合作原因曝「一生未解恩怨」

川普對歐關稅施壓…欲強取格陵蘭 歐盟反彈誓言護主權

115學測最後一天！數B、社會科登場 應考注意事項一次看

台新新光金旺年會 歷來最大

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
台新新光金控17日舉辦合併後首場旺年會，包下南港展覽館一館一樓及四樓，席開超過1,800桌，熱鬧非凡。董事長吳東亮（後排左五)與夫人彭雪芬（後排左四）一同出席，期勉全體員工攜手同行，共創新局。台新新光金／提供
台新新光金控17日舉辦合併後首場旺年會，包下南港展覽館一館一樓及四樓，席開超過1,800桌，熱鬧非凡。董事長吳東亮（後排左五)與夫人彭雪芬（後排左四）一同出席，期勉全體員工攜手同行，共創新局。台新新光金／提供

台新新光金（2887）17日在台北南港展覽館舉辦「2026企業旺年會」，這是台新金控與新光金控合併後首度舉行的旺年會活動，來自全省各地及海外據點同仁共同參與，現場逾18,000名員工席開1,800多桌，特別包下南港展覽館一樓及四樓二個樓層的場地同步視訊連線進行活動，規模是歷年來同業的新高。

此外，員工摸彩總獎金達新台幣2,500萬元，中獎率也高達七成以上，並特別邀請金曲獎「最佳演唱組合獎」的實力天團動力火車穿梭二個樓層演唱多首經典名曲，將活動熱鬧氣氛帶到最高點。

台新新光金董事長吳東亮偕同夫人彭雪芬共同出席，並先後到四樓及一樓的活動會場向同仁致意，進場時受到同仁熱情的簇擁、歡迎，吳東亮致詞時特別感謝同仁過去一年的付出，並期許同仁在新的一年展現龍精神，讓合併成效一馬當先。

吳東亮表示，台新新光金控在去年7月24日完成合併，成為國內第四大金控公司，旗下投信、人壽子公司已陸續完成合併，證券與期貨亦已取得主管機關合併核准函。2025年金控全年獲利達373.6億元、EPS1.91元，創下歷史新高，這是同仁努力的共同成就，吳東亮也在台上舉杯向同仁敬酒表達感謝與祝福。

台新新光金今年旺年會的參與人數創新高，為了感謝同仁過去一年的辛勞，餐點由五星級飯店名廚料理美味佳餚，節目內容亦精心規畫，現場邀請動力火車帶來精彩演唱，點燃全場氣氛；同時，戰神啦啦隊Taishin Wonders與味全龍啦啦隊小龍女帶來熱力演出，動感十足的舞蹈掀起陣陣歡呼，讓與會同仁沉浸在歡樂熱鬧的旺年會中。旺年會節目安排亦展現台新新光金重視企業文化與社會責任的一面，由員工組成表演聯隊登台演出，呈現高度凝聚力與團隊精神。

此外，邀請由新光人壽主辦逾20年的「新光盃街舞大賽」冠軍隊伍到場表演，這些仍在求學階段的年輕舞者，兼顧課業之餘投入結合排舞、霹靂舞的競技中嶄露頭角，在旺年會舞台上展現融合節奏與力量的精湛舞技。

旺年會的壓軸則是由吳東亮與夫人彭雪芬加碼抽大獎，加碼金額達新台幣300萬元讓現場驚喜連連，為「2026台新新光金控旺年會」劃下美好句點。

台幣 火車

延伸閱讀

合併後首次旺年會 台新新光金：拚一馬當先

摸彩總獎金達2500萬！台新新光金旺年會席開1800桌 吳東亮壓軸加碼嗨翻全場

中職／4天前才與原公司分手！啦啦隊趙娟週開心宣布新東家

台新新光金吳東亮表揚服務楷模暨團隊

相關新聞

政府端出5,000億美元資本承諾…國銀外幣放款 迎爆發年

台美關稅談判後，政府端出投資加信保共5,000億美元的資本承諾，替企業赴美投資鋪路，也替國銀外幣放款提前點火。央行統計顯...

新台幣面臨貶值壓力…外匯存底 央行穩匯首道防線

台灣與美國的對等關稅協議正式落地，台灣承諾對美投資規模高達五千億美元（約新台幣十五點八兆元），恐將衝擊匯市，中央銀行也被...

政府端「雙2,500億美元」資本承諾 外幣存款規模同步擴張

政府端出「雙2,500億美元」資本承諾，可望推升國銀外幣放款量，也被銀行圈視為外幣存款結構翻轉的重要推力。銀行圈認為，政...

玉山金併三商壽 增資「員工安置」待解決

玉山金控與三商壽合併案即將邁入最重要的一關，雙方股臨會將於23日登場，法人觀察，市場上三商壽的股東基本上一面倒的支持，通...

保險小百科／數位保險公司 衝創新型商品

為引進創新科技參與保險市場，金管會放寬原本純網路保險公司申設條件與營運模式，並將其名稱修正為國際上通稱的「數位保險公司」...

中信金去年奪367項大獎

中信金控運用人工智慧（AI）金融創新，並落實至防詐、業務推展等面向之卓越表現，備受國際專業機構高度認可，2025年囊括海...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。