中信金去年奪367項大獎

中信金控（2891）運用人工智慧（AI）金融創新，並落實至防詐、業務推展等面向之卓越表現，備受國際專業機構高度認可，2025年囊括海內外共367項大獎，包括68項全球及亞太級重要獎項、逾110項為金融科技應用相關肯定，再創輝煌紀錄。

中信金融版圖橫跨全球14個國家及地區，設有超過410處據點，旗下子公司中信銀為台灣最國際化的銀行，近年推動逾百項數位創新服務，廣泛應用於中小企業金融服務、智能客服、防詐、支付與合規管理等業務項目，有效優化作業流程、提升服務精準度與安全性，為超過800萬名數位用戶打造兼具效率與溫度的金融體驗。

除了一舉囊括《Euromoney》、《The Asset》、《Global Finance》、《Bloomberg Businessweek》四家權威財經機構評為「台灣最佳銀行」外，更以品牌總價值36.22億美元（約新台幣1,155億元），獲英國權威品牌價值評鑑機構Brand Finance與《The Banker》雜誌評選為全球500大銀行品牌第96名，成為台灣唯一躋身全球百大銀行品牌。

中信銀行四度蟬聯《Global Finance》「全球傑出金融創新實驗室」，並榮獲「全球最佳 AI 金融科技應用銀行」、「亞太最佳金融創新」等共計23項國際殊榮，獲獎範圍橫跨個人金融、法人金融與支付服務；《Global Finance》亦頒發為「全球最佳中小企業銀行平台」、「全球最佳外匯服務」等國際大獎，私人銀行服務則勇奪「全球最佳財富管理暨私人銀行—淨資產介於100-2,490萬美元」殊榮。

在防詐與資安治理方面，中信銀行獲《The Asian Banker》頒發「亞太最佳資安風險管理」、「亞太最佳監管科技創新」；子公司台灣人壽導入官方專屬短碼簡訊「68688」，攜手電信業者及刑事警政單位建立聯防機制，榮獲「保險卓越獎」雙料肯定；中信證券則以嚴謹的風險控管與洗錢防制機制，榮獲「金彝獎—傑出風險管理獎」。

同時，中國信託亦將科技實力延伸至永續金融領域，透過碳核算、ESG投融資及能源效率解決方案，協助企業客戶因應國際供應鏈減碳趨勢，相關成果獲（IDC）、《The Asset》及英國標準協會（BSI）等國際機構頒發永續金融大獎；結合業務績效表現有效深化品牌價值。

中信金將持續深化 AI 與金融科技應用，強化中小企業金融支持與防詐防護網絡，善用全球布局優勢，協助客戶拓展國際市場，持續朝「台灣第一、亞洲領先」的金融領導品牌目標邁進。