玉山金併三商壽 增資「員工安置」待解決
玉山金控（2884）與三商壽（2867）合併案即將邁入最重要的一關，雙方股臨會將於23日登場，法人觀察，市場上三商壽的股東基本上一面倒的支持，通過比率預估超過九成，玉山金同樣通過機率大，只是後續仍有增資、員工安置計畫等關卡待解決。
法人指出，從近期股價表現來看，市場對玉山金控與三商壽合併案反應頗具分歧，早在合併案消息曝光後，玉山金股價曾一度大跌逾9%，失守30元關卡，但隨後股價也回穩於30元之上盤整，反映投資人對於後續董事會與股東會決策持觀望態度。相對地，三商壽股價則因併購傳聞而跳空漲停，買氣活絡，顯示市場普遍看好玉山金入主將改善公司資本結構與經營前景。
法人觀察，玉山金與三商壽合併案在23日登場，以目前來看，三商壽通過的機率相當高，市場普遍評估「幾乎沒有意外」。包括從外資、股東態度，對於三商壽股東對於引入資本實力較強、治理體質相對穩健的金控體系，多持正面態度，認為有助改善壽險資本結構、提升長期經營穩定性。
法人預估三商壽股臨會通過合併案的比率超過九成。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言