專家教你保／新一代保險觀 創造自益他益

過去，保險的核心功能是「保障」與「理賠」，在風險發生時提供安全網。然而，隨著市場趨勢演變，保險早已不再只是「萬一」的防護，而是支撐人生各階段精彩程度的重要工具。它不僅能降低風險，更能協助資產配置，成為長期財務策略的一部分。

隨著保險逐漸融入投資與理財功能，它不僅提供保障，更賦能家庭或個人在轉嫁風險的基礎上，擁有一筆可預期、可控制的資金來源。這筆資金能靈活支持生活的重要階段，例如子女教育、創業啟動、退休生活，甚至資產傳承。壽險的「確定性」特質，讓家庭在面對市場波動或不同生活需求時，依然擁有穩定的財務後盾。

因此，保險不再只是靜態的保障，而是在保單有效期間內，就能開始運用所累積的價值，創造穩定金流，並賦予財富更深的方向與意義：如何在不同人生階段，靈活、安全地使用累積的資金，搭配其他理財工具，降低風險，提升生活品質；或者如何透過指定受益人與分期定期給付，確保財富依照原意傳承，避免一次性繼承所可能引發的財務風險與家庭糾紛…等。此類轉變，讓保險成為財務規劃中最靈活的工具，也讓保險不再只是「萬一」的保障，而是「一定」的計畫，創造自益與他益的價值。

這些思維，正是我們在設計壽險商品時的出發點。以「友邦人壽鍾愛一生美元利率變動型還本終身保險」為例，除了基本的保障功能，更提供彈性的資金規劃選項。家長（要保人）可預先設定孩子（被保人與受益人）在12歲、18歲或24歲等重要學習階段開始，每年領取教育基金至29歲；也可選擇在30歲、40歲，甚至75歲時一次性給付，以守護基金的概念作為孩子未來創業、結婚或退休的資金使用。

同時，「鍾愛一生」也適合為自己規劃。投保人可以設定在40歲、50歲或60歲等人生重要階段，開始領取分期定期給付，作為退休前的生活補貼、旅遊基金，甚至是健康照護的預備金。也可以選擇在特定年齡一次性領取，作為創業資金或退休生活的財務後盾。

在這個快速變動的時代，保險不僅是風險管理工具，更是資產運用策略的一環。它讓我們不只是擁有財富，而是懂得如何善用財富，為自己與家人創造更穩健、更有意義的未來。

（本文由AIA友邦人壽總經理侯文成提供，記者戴玉翔採訪整理）