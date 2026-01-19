快訊

火雲邪神成絕響！梁小龍拒合作周星馳合作原因曝「一生未解恩怨」

川普對歐關稅施壓…欲強取格陵蘭 歐盟反彈誓言護主權

115學測最後一天！數B、社會科登場 應考注意事項一次看

專家教你保／新一代保險觀 創造自益他益

經濟日報／ 侯文成
AIA友邦人壽總經理侯文成。友邦人壽／提供
AIA友邦人壽總經理侯文成。友邦人壽／提供

過去，保險的核心功能是「保障」與「理賠」，在風險發生時提供安全網。然而，隨著市場趨勢演變，保險早已不再只是「萬一」的防護，而是支撐人生各階段精彩程度的重要工具。它不僅能降低風險，更能協助資產配置，成為長期財務策略的一部分。

隨著保險逐漸融入投資與理財功能，它不僅提供保障，更賦能家庭或個人在轉嫁風險的基礎上，擁有一筆可預期、可控制的資金來源。這筆資金能靈活支持生活的重要階段，例如子女教育、創業啟動、退休生活，甚至資產傳承。壽險的「確定性」特質，讓家庭在面對市場波動或不同生活需求時，依然擁有穩定的財務後盾。

因此，保險不再只是靜態的保障，而是在保單有效期間內，就能開始運用所累積的價值，創造穩定金流，並賦予財富更深的方向與意義：如何在不同人生階段，靈活、安全地使用累積的資金，搭配其他理財工具，降低風險，提升生活品質；或者如何透過指定受益人與分期定期給付，確保財富依照原意傳承，避免一次性繼承所可能引發的財務風險與家庭糾紛…等。此類轉變，讓保險成為財務規劃中最靈活的工具，也讓保險不再只是「萬一」的保障，而是「一定」的計畫，創造自益與他益的價值。

這些思維，正是我們在設計壽險商品時的出發點。以「友邦人壽鍾愛一生美元利率變動型還本終身保險」為例，除了基本的保障功能，更提供彈性的資金規劃選項。家長（要保人）可預先設定孩子（被保人與受益人）在12歲、18歲或24歲等重要學習階段開始，每年領取教育基金至29歲；也可選擇在30歲、40歲，甚至75歲時一次性給付，以守護基金的概念作為孩子未來創業、結婚或退休的資金使用。

同時，「鍾愛一生」也適合為自己規劃。投保人可以設定在40歲、50歲或60歲等人生重要階段，開始領取分期定期給付，作為退休前的生活補貼、旅遊基金，甚至是健康照護的預備金。也可以選擇在特定年齡一次性領取，作為創業資金或退休生活的財務後盾。

在這個快速變動的時代，保險不僅是風險管理工具，更是資產運用策略的一環。它讓我們不只是擁有財富，而是懂得如何善用財富，為自己與家人創造更穩健、更有意義的未來。

（本文由AIA友邦人壽總經理侯文成提供，記者戴玉翔採訪整理）

退休生活 保險 家庭

延伸閱讀

養出「理財有道」的孩子 理財專家：父母們該做4件事

壽險2025年新保費突破兆元 攀三年新高

獨／壽險與投信助陣台商赴美 金管會有望鬆綁私募股權投資規定

房地產去庫存 人行降息降首付

相關新聞

政府端出5,000億美元資本承諾…國銀外幣放款 迎爆發年

台美關稅談判後，政府端出投資加信保共5,000億美元的資本承諾，替企業赴美投資鋪路，也替國銀外幣放款提前點火。央行統計顯...

新台幣面臨貶值壓力…外匯存底 央行穩匯首道防線

台灣與美國的對等關稅協議正式落地，台灣承諾對美投資規模高達五千億美元（約新台幣十五點八兆元），恐將衝擊匯市，中央銀行也被...

政府端「雙2,500億美元」資本承諾 外幣存款規模同步擴張

政府端出「雙2,500億美元」資本承諾，可望推升國銀外幣放款量，也被銀行圈視為外幣存款結構翻轉的重要推力。銀行圈認為，政...

玉山金併三商壽 增資「員工安置」待解決

玉山金控與三商壽合併案即將邁入最重要的一關，雙方股臨會將於23日登場，法人觀察，市場上三商壽的股東基本上一面倒的支持，通...

保險小百科／數位保險公司 衝創新型商品

為引進創新科技參與保險市場，金管會放寬原本純網路保險公司申設條件與營運模式，並將其名稱修正為國際上通稱的「數位保險公司」...

中信金去年奪367項大獎

中信金控運用人工智慧（AI）金融創新，並落實至防詐、業務推展等面向之卓越表現，備受國際專業機構高度認可，2025年囊括海...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。