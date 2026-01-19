保單借款申辦前 留意四大眉角

保單借款和銀行信貸、信用卡等借貸管道相比，具有免保人、免手續費、撥款快速、隨借隨還等多項優勢，讓保戶可以在資金運用上具有彈性與便利性。但保險業者提醒，保戶在進行保單借款時，除了留意辦理門檻條件限制之外，還有四個需要留意的要點，以免保單失效，且在停效期間所發生的保險事故，保險公司將不負理賠責任。

保險業者提醒，保戶在進行保單借款時，除了留意辦理門檻條件限制之外，還有四個需要留意的點，第一，不是所有保單都可以拿來借款，如保戶尚有前次保單借款未清償，就無法重複辦理，投資型保單及外幣收付保單不適用於此一方案，必須是累積具有保單價值準備金的保單，例如壽險及儲蓄險等可借款，但意外險、醫療險、已停效或失效等保單則不能借款。

第二，一般保單借款會先償還利息再清償本金，也就是說，若有尚未還清的貸款，在發生保險事故申請理賠後，保險金會先扣除貸款本息，再將剩下的金額給付給受益人。且本金雖不限制償還時間，但一旦過了優惠利率專案時間即恢復原本保單借款利率計息。同時，保單借款雖說是隨借隨還，但採按日計息，如果保戶利息累積一年未繳，整年度利息將納入本金，在複利之下恐會愈欠愈多。

第三，若未償還本息累積超過保單價值準備金時，保單契約就會失效停止，而在停效期間所發生的保險事故，保險公司將不負理賠責任。

第四，專案期間愈早借款即可享有愈長期間的優惠利率，然借款同時仍須留意，保單借款以保單提供之保障為抵押，故適用情境主要為短期資金需求，不適合用來長期理財。