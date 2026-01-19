保單借款申辦前 留意四大眉角

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
保險業者提醒，保戶申請保單借款，除留意辦理門檻條件限制外，還有四個需注意的要點，以免保單失效。聯合報系資料照
保單借款和銀行信貸、信用卡等借貸管道相比，具有免保人、免手續費、撥款快速、隨借隨還等多項優勢，讓保戶可以在資金運用上具有彈性與便利性。但保險業者提醒，保戶在進行保單借款時，除了留意辦理門檻條件限制之外，還有四個需要留意的要點，以免保單失效，且在停效期間所發生的保險事故，保險公司將不負理賠責任。

保險業者提醒，保戶在進行保單借款時，除了留意辦理門檻條件限制之外，還有四個需要留意的點，第一，不是所有保單都可以拿來借款，如保戶尚有前次保單借款未清償，就無法重複辦理，投資型保單及外幣收付保單不適用於此一方案，必須是累積具有保單價值準備金的保單，例如壽險及儲蓄險等可借款，但意外險、醫療險、已停效或失效等保單則不能借款。

第二，一般保單借款會先償還利息再清償本金，也就是說，若有尚未還清的貸款，在發生保險事故申請理賠後，保險金會先扣除貸款本息，再將剩下的金額給付給受益人。且本金雖不限制償還時間，但一旦過了優惠利率專案時間即恢復原本保單借款利率計息。同時，保單借款雖說是隨借隨還，但採按日計息，如果保戶利息累積一年未繳，整年度利息將納入本金，在複利之下恐會愈欠愈多。

第三，若未償還本息累積超過保單價值準備金時，保單契約就會失效停止，而在停效期間所發生的保險事故，保險公司將不負理賠責任。

第四，專案期間愈早借款即可享有愈長期間的優惠利率，然借款同時仍須留意，保單借款以保單提供之保障為抵押，故適用情境主要為短期資金需求，不適合用來長期理財。

相關新聞

政府端出5,000億美元資本承諾…國銀外幣放款 迎爆發年

台美關稅談判後，政府端出投資加信保共5,000億美元的資本承諾，替企業赴美投資鋪路，也替國銀外幣放款提前點火。央行統計顯...

新台幣面臨貶值壓力…外匯存底 央行穩匯首道防線

台灣與美國的對等關稅協議正式落地，台灣承諾對美投資規模高達五千億美元（約新台幣十五點八兆元），恐將衝擊匯市，中央銀行也被...

政府端「雙2,500億美元」資本承諾 外幣存款規模同步擴張

政府端出「雙2,500億美元」資本承諾，可望推升國銀外幣放款量，也被銀行圈視為外幣存款結構翻轉的重要推力。銀行圈認為，政...

玉山金併三商壽 增資「員工安置」待解決

玉山金控與三商壽合併案即將邁入最重要的一關，雙方股臨會將於23日登場，法人觀察，市場上三商壽的股東基本上一面倒的支持，通...

保險小百科／數位保險公司 衝創新型商品

為引進創新科技參與保險市場，金管會放寬原本純網路保險公司申設條件與營運模式，並將其名稱修正為國際上通稱的「數位保險公司」...

中信金去年奪367項大獎

中信金控運用人工智慧（AI）金融創新，並落實至防詐、業務推展等面向之卓越表現，備受國際專業機構高度認可，2025年囊括海...

