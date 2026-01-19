保單借款利率 砍到2.165%

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

歲末年終將喜迎馬年，而因應年節，民眾資金需求大增，為協助保戶資金運用更加靈活彈性，多家保險業者提出保單借款優惠利率，最低至2.165%。國泰人壽宣布即日起推出保單借款優惠活動「超樹貸7」，可享線上申辦2.25%優惠利率；另外，包含富邦人壽、南山人壽等各大壽險在每年首季都會提供保單借款利率2.165%紓困方案，提供每人最高額度新台幣10萬元，優惠期間為三年，協助經濟弱勢保戶。

國泰人壽推出保單借款優惠活動「超樹貸7」，保戶只要於即日起至2026年3月3日前完成申辦，自給付日起至3月10日期間，可享線上申辦2.25%，ATM／櫃台申辦2.5%優惠利率。國泰人壽App更提供快速保單借款服務，營業期間內申辦（春節連續假期前可申辦線上保單借款業務，春節連續假期內僅接受預約服務），無須出門免排隊，即可享當日借、當日撥款的即時便利服務。

為使有短期資金需求的經濟弱勢保戶降低負擔，壽險公會從2022年起，在每年首季（指1月1日到3月31日止）常態化提供保單借款優惠利率紓困方案，至2026年將進入第五年。

據金管會統計，2022年開辦首季有4,343位保戶申請、核貸額3.82億元，貸款利率1.28%；2023年是3,371位、核貸額2.95億元，貸款利率1.718%；2024年借款人和金額再降到1,695人、1.45億元，貸款利率則走高至2.04%；2025年因為升息，貸款年息攀升到2.165%，且因應美國關稅政策實施對國人經濟之衝擊，專案延長申辦，核准人數共有2,830位、核貸額2.41億元。

富邦人壽表示，於2026年1月1日起至2026年3月31日，提供保單借款利率2.165%紓困方案，凡符合身心障礙、中低收入戶、特殊境遇家庭或經濟困難者，提供每人最高額度新台幣10萬元，優惠期間為三年。符合條件之保戶可透過富邦人壽官網的「保戶會員專區」或「富邦人壽App」兩大數位管道，填寫申請金額及上傳相關證明文件即可完成申請。

南山人壽同樣自2026年1月1日起提供為期三個月的「經濟弱勢保戶保單借款優惠利率專案」，優惠利率為2.165%。

