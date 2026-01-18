新台幣貶值 國銀去年11月底外幣存款15.2兆創新高

金管會統計顯示，截至2025年11月底國銀外幣存款餘額達新台幣15兆2565億元，創下歷史新高，月增1426億元。金管會指出，主要因新台幣貶值影響，若剔除匯率因素，單月外幣存款其實呈月減。

回顧金管會統計的外幣存款餘額變化，國銀外幣存款餘額2025年第2季因新台幣強烈升值，帶動外幣存款餘額4月、5月單月分別大減3893億元與6707億元，並在6月底達到當年度低點14兆482億元，隨著新台幣回穩，7月起外幣存款餘額逐月上升，已是連續5個月增加。

2025年11月單月新台幣累計重挫6.59角或2.09%，連帶影響外幣存款換算回來的金額。金管會統計顯示，截至2025年11月底，國銀外匯存款餘額為15兆2565億元，創下歷史新高，月增1426億元或0.9%，主因受到新台幣貶值影響。

如果以11月底美元匯率31.408換算，金管會指出，11月底外幣存款為4858億美元，呈現月減58億美元，主要因客戶支付貨款、營運資金調度及投資款匯出。

根據金管會資料，2025年11月底國銀外幣存款的「兆元俱樂部」仍是6家業者，依序為中信銀1.52兆元、北富銀1.34兆元、兆豐銀1.25兆元、玉山銀1.18兆元、台銀1.13兆元與一銀1.1兆元。