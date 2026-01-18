兆豐銀行拔得頭籌 期交所響應亞資中心政策辦理獎勵活動

為響應金管會打造我國成為亞洲資產管理中心政策，臺灣期貨交易所提供多樣化的期貨及選擇權商品，鼓勵辦理高資產客戶財富管理業務的銀行業者發行新台幣計價結構型商品，並利用期交所上市的期貨及選擇權進行增益避險交易，藉此豐富財富管理商品線。兆豐銀行響應領先同業，發行保本型連結臺股加權指數的新台幣計價結構型商品，並向期交所提出申請，經期交所審核通過，期交所將頒發100萬元獎金。

期交所近期公告辦理高資產客戶財富管理業務銀行發行新臺幣計價結構型商品獎勵活動辦法，活動期間至2026年3月31日止，總獎金達500萬元，期交所積極鼓勵銀行業者提出申請。獎勵活動條件係銀行業者需符合於活動期間內發行新台幣計價結構型商品，連結標的需為期交所商品的交易標的；各檔結構型商品於活動期間內需有實際銷售實績達3,000萬元以上；各檔結構型商品皆需有運用期交所商品進行相關避險或增益交易。

兆豐銀行依據財富管理客戶對於資產的風險及報酬需求，為其客戶量身訂做無須承擔匯率風險的保本型新台幣計價結構型商品，連結標的為台股加權指數，並利用期交所的臺指選擇權商品進行避險，讓財富管理客戶可以獲得穩定的收益之外，亦可參與到臺股加權股價指數上漲的獲利。

期交所秉持留財引資、投資臺灣、支援產業的精神，攜手銀行業者合作，持續鼓勵國內銀行辦理高資產客戶財富管理業務業者推出各類新台幣計價的結構型商品，發展具臺灣特色的亞洲資產管理中心。