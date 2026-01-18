元大期貨升級槓桿交易服務 協助靈活因應市場

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大期貨深化全球市場，以「槓桿全球贏家」平台打造專業交易生態圈。(元大期貨／提供)
在全球金融市場震盪頻仍、資產價格持續重定價的環境下，交易人對於具備彈性與資金效率的交易工具需求明顯升溫。身為台灣期貨業龍頭，元大期貨（6023）持續擴大槓桿交易服務布局，旗下「元大槓桿全球贏家」整合多元國際商品、高穩定度系統架構與專業交易功能，協助交易人以單一帳戶靈活因應不同市場情境。該平台支援桌機版、網頁端及行動App三大操作介面，兼顧交易執行效率與操作彈性，無論是重視速度的短線交易者、偏好技術分析的策略型投資人，或習慣行動操作的使用者，皆能在不同情境下維持一致且流暢的交易體驗，強化決策效率與風險控管品質。

在商品與功能面向上，「元大槓桿全球贏家」平台涵蓋匯率、黃金白銀等貴金屬、原油等能源商品，並提供逾百檔美股CFD，協助交易人因應國際事件、產業輪動及市場波動進行策略配置。CFD具備低進場門檻、槓桿彈性與多空雙向操作特性，搭配彈性交易量手數設計，讓不同資金規模的交易人皆可依自身風險承受度進行布局；同時，該平台亦提供專業級API交易介面，支援自動化策略與量化模型串接，滿足進階交易人對策略執行效率的需求。元大期貨表示，未來將持續優化平台技術、擴充商品深度並強化風險管理架構，協助交易人更有效掌握全球市場機會，穩健提升跨資產配置的靈活度與操作效率。

因應農曆春節期間台股休市、國際市場持續交易的需求，元大期貨亦同步推出2026年「春節不打烊」系列活動，結合「元大槓桿全球贏家」平台，讓交易人在假期期間持續參與國際市場。活動期間自即日起至2月28日，除規劃春節限定的互動抽獎與交易回饋機制外，亦結合平台多元商品與彈性槓桿特性，讓交易人可依市場波動靈活調整策略。元大期貨指出，相關活動設計並非僅著眼於短期回饋，而是希望透過穩定的交易系統與完整的國際商品布局，讓交易人在春節假期中，仍能有效運用槓桿工具掌握全球行情，實踐全年無休、跨市場交易的服務承諾。

元大 期貨 台股 美股

