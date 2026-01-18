11月底美元存款大減58億美元 金融業高層：美元未來有三大趨勢

銀行局最新統計顯示，去年11月底的美元存款以台幣換算創新高，還原為美元卻減少58億美元，且創下近一年來月減金額次高。銀行局分析主要有三大原因，包括客戶支付貨款、營運資金調度及投資款匯出。金融業高層認為，這三大原因已反應出未來美元存款變動的新訊號，未來至少會有三個發展趨勢。

這三大趨勢，包括：1.資金向美國匯出，台幣匯率勢必繼續貶值；2.由於美元借款利率高，因此國銀的美元存放比極低，頂多4成，但接下來由於資金往美國移動的需求，將有利於美元存款的去化；3.美元資金需求提升後，接下來銀行向民眾吸收美元存款的需求性也更強，因此儘管預期美國聯準會今年5月之後會放大降息步調，但國銀提出美元優存的腳步不會停歇，民眾仍能等到好康的美元優存利率。

而根據銀行局對於全體國銀最新的外匯存款統計，114年11月底本國銀行的外匯存款餘額為15兆2565億元，創歷史新高，並較10月底增加1426億元，增幅0.9%，不過，增加主要來自於台幣匯率貶值，以11月底美元兌台幣匯率31.408換算之後的結果，若直接剔除匯率因素，還原成美元，則11月底的外匯存款為4858億美元，反而較10月底減少58億美元。

這也是自從114年7月以來，在美元存款為時4個月的增加後，首度由增轉減，而且月減少的金額58億美元，在近一年來各月居次，僅次於114年3月當月減少了68億美元的存款。對於11月的美元存款大減58億美元，銀行局對此分析，主要有三大原因，包括了客戶支付貨款、營運資金調度及投資款匯出。

金融業高層則指出，銀行局所提出的三大原因，反映出企業海外投資及出口貿易的暢旺所衍生的資金調度，亦與我國在12月進出口統計數據再創新高的數字相穩合；高層也說，隨著台美關稅談判結果底定，台灣接下來必須投資美國，合計自有資金或是向銀行融資並由信保基金進行保證的方式，共達5千億美元的投資額度，金融圈認為，未來在5千億美元對美國投資的需求之下，前述的三大趨勢必須留意。