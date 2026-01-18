元大證金攜手合作基富通證券 業界首創基金線上借款服務

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大證金與基富通證券合作，推出業界首創基金線上借款服務。(元大金控/提供)
元大證金近期攜手國內最大線上基金交易平台─基富通證券提供基金借款功能，投資人線上即可完成借款及匯撥基金一條龍服務，相較於目前市面上投資人於銀行基金借款時受限在高資產門檻、需臨櫃辦理及額外收取帳戶管理費相關費用的痛點，現在只要同時是基富通及元大證金的客戶，於基富通「好享貸」就能享有線上免臨櫃申請借款及匯撥基金、借款1,000元低門檻、免開辦費/手續費/帳戶管理費、借款利率不到3%的服務，結合元大證金「iMoney App」及「基富通App」點對點資訊串接的創新商業模式，落實主管機關推動普惠金融的政策。

元大證金與基富通合作「好享貸」提供全線上自動化便利服務，線上基金借款即同時完成擔保品匯撥，全部還款時亦會自動將基金擔保品撥轉回客戶基富通帳戶裡，全程線上零斷點，解決目前市面上基金匯撥需臨櫃辦理的不便性；目前基富通平台可提供逾200檔基金標的，加上借款優惠利率不到3%、1,000元低門檻，及不需支付額外費用，投資人不用贖回基金又可省荷包，即可活化基金庫存立即變現。

元大證金表示，近期因應股市投資及年關資金需求升溫，許多投資人善用股票借款的免賣股可靈活變現、借款期間仍享有股利股息報酬，及元大證金借款最長可至18個月到期再繳息的優勢，選擇以股票借款作為資產活化創造現金流的管道；此次結合基富通，雙方資訊團隊運用金融科技的創新設計，提供UI/UX操作直覺零斷點的基金借款功能，提供投資人多元化資產配置之新工具。

元大 股票 金融科技 股利 股息

