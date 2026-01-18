快訊

凱基證券進駐亞資中心高雄專區 搶進高資產及跨境財管

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券進駐亞資中心高雄專區，由凱基證券副董事長糜以雍(左三)、高雄市經發局副局長林廖嘉宏(右三)代表出席開業剪綵。(凱基證券／提供)
在政府積極推動台灣邁向「亞洲資產管理中心」的政策架構下，凱基證券因應高資產客戶跨境財富管理需求持續升溫，進一步深化高端財管服務布局，正式進駐高雄資產管理專區，以實際行動響應政府政策。凱基證券提供國際證券業務分公司（OSU）及境內高資產客戶更具彈性與深度的跨境投資與資產配置服務，協助境外客戶與高資產客戶提升整體財務規劃的效率與完整性，並滿足客戶日益多元且精緻的財務需求。

凱基證券進駐高雄資產管理專區的首波業務試辦，選定位於高雄精華地段之一的三多分公司作為主辦據點。業務規劃響應政府「留財與引資並重」的政策方向，針對OSU境外及境內高資產客戶，開放配置未具投信資格之境外基金，協助客戶因應不同市場環境，靈活調整資產配置策略。OSU境外客戶及境內高資產客戶透過信託平台購買金融商品時，得以突破既有商品上架審查的時間限制，加快國際優質商品的引進節奏，進一步提升投資布局的即時性及多元性，強化資產配置的彈性。

此外，證券商在投資建議、資本市場接軌及跨境資產配置等領域，具備高度專業及市場實戰經驗，凱基證券此次進駐高雄資產管理專區，不僅讓境內外客戶高資產客戶在同一平台中，享有完整的產品與服務選擇，也充份展現集團「ONE KGI」的整合優勢，將攜手集團子公司OBU及OIU辦理共同行銷、合作推廣或聯合開戶作業等服務，整合集團資源，為境外客戶打造流程更順暢、服務更完整的一站式金融服務體驗。

為滿足高資產客戶實質需求，凱基證券提供全方位財富管理解決方案，持續推動差異化產品策略深化團隊專業力，多年前即領先證券同業首創「專家團隊（Wealth Advisors, WA）」，由法律、稅務、投資及保險等領域專家組成，以家族辦公室模式為高資產客戶提供專業諮詢服務與客製化規劃，同時與外部專業機構合作產製「財富傳承稅務指南」等實體工具書，協助客戶在資產配置、稅務安排與世代傳承規劃上，取得更清晰且可執行的方向。凱基證券將持續深化高端服務能量，致力成為高資產客戶與家族信賴的財富管理首選券商，並以全方位金融夥伴角色，陪伴客戶穩健布局全球資產。

凱基證 高雄 資本市場 財富管理 證券商

