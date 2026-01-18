快訊

海陸中士投共遭逮扯出中天主播 中士外公痛心：怕他學壞才送去當兵

115學測國寫／「就算牠沒有臉」直指共感道德壓力 考生坦言不好寫

全台證券業首家 國泰證獲ISO 14068-1產品碳中和認證

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰證券積極推動自然生態保育，日前攜手國泰期貨同仁，於淡水沙崙種下木麻黃、黃槿、草海桐及苦楝藍等樹苗共110株，協助濱海地區防風保安，打造兼具保育與美化的生態永續空間。（國泰證券/提供）
國泰證券積極推動自然生態保育，日前攜手國泰期貨同仁，於淡水沙崙種下木麻黃、黃槿、草海桐及苦楝藍等樹苗共110株，協助濱海地區防風保安，打造兼具保育與美化的生態永續空間。（國泰證券/提供）

全球氣候變遷挑戰加劇，第30屆聯合國氣候峰會（COP30）2025年11月於巴西盛大召開，國泰證券以實際行動響應國際趨勢，積極推動數位轉型與永續策略，近期更率先以「線上服務」取得第三方公正機構「ISO 14068-1碳中和認證」，成為國內證券業首家取得認證之業者，不僅展現國泰證券在減碳路徑的具體成果與領航角色，同時重申對2050淨零排放的堅定承諾。

「ISO 14068-1」是新型碳中和管理國際標準，相較於早期的PAS 2060 碳中和標準更加嚴格，針對企業或產品達成碳中和，提供具體的原則、方法與具有公信力的驗證框架，須制定符合科學基礎的明確減量路徑與淨零目標，並要求企業優先減少碳排放，將數據公開透明、可被查證，最後才針對無法避免的殘餘排放進行碳抵換；同時要求更完整的範疇界定、第三方查證及詳細的透明度揭露。

國泰證券致力打造多元且便利的「線上服務」，為結合永續發展理念，近年成功引導超過9成自然人客戶採用電子交易，如透過「國泰證券App」進行股市交易、定期定額等，於2024年取得「ISO 14067碳足跡查證」，精準掌握每一項線上服務產生的溫室氣體排放量；今年更進一步制定自身減碳量與碳中和路徑圖，針對線上服務以「節約使用、能源轉型、設備汰換」三大方向落實溫室氣體減量，並針對剩餘排放量進行碳權抵換[1]，最終取得ISO 14068-1產品認證，為金融業永續轉型樹立新標竿。

除了強化自身永續韌性，國泰證券也積極推動自然生態保育，連續三年舉辦「健走存樹苗」公益活動，將員工累積步數轉化為公益基金，投入環境與社會正向永續專案；2025年11月，國泰證券攜手國泰期貨同仁，於淡水沙崙地區種下木麻黃、黃槿、草海桐及苦楝藍等樹苗共110株，協助濱海地區防風保安，打造兼具保育與美化的生態永續空間，實踐「幫助地球與自己共同健康」的永續精神。

國泰證券遵循集團擴大對氣候與自然領域投資的腳步，讓永續解方能夠規模化、商業化，並實現加速度成長；此外，亦秉持集團「BETTER TOGETHER共創更好」品牌精神，持續深化減碳策略與綠色金融創新，攜手投資人共創永續美好願景，朝向數位化永續券商的發展方向邁進。

永續 國泰 公益活動 減碳 生態保育 數位

延伸閱讀

國泰投顧：歐股折價34% 資訊科技、工業、奢侈品獲利可期

最牛一輪／新日興拉風 國泰57靚

國泰投資250億 取得沃旭大彰化西南風場55%股權

家登攜12家供應商減碳逾1.3萬噸 打造半導體淨零供應鏈新標竿

相關新聞

永豐金證券股票禮品卡仿金「招財存股開運卡」 Q版黑虎將軍助招財

永豐金證券為祝福貴賓客戶2026財運馳騁、騰躍富貴，2026年再度攜手台灣財神信仰重鎮「北港武德宮」，推出限量16,00...

元大證金攜手合作基富通證券 業界首創基金線上借款服務

元大證金近期攜手國內最大線上基金交易平台─基富通證券提供基金借款功能，投資人線上即可完成借款及匯撥基金一條龍服務，相較於...

11月底美元存款大減58億美元 金融業高層：美元未來有三大趨勢

銀行局最新統計顯示，去年11月底的美元存款以台幣換算創新高，還原為美元卻減少58億美元，且創下近一年來月減金額次高。銀行...

匯市最前線／台幣31.4~31.7元波動

新台幣匯價上周五（16日）以31.572元作收，升值2.1分，升幅為0.07%，連續第三個交易日走升。上周新台幣升值2....

2025年繳出亮眼成績 上市銀行股利行情可期

上市銀行股2025年繳出亮眼成績，獲利寫新高的彰銀、台企銀、台中銀等股利行情可期。法人估算，彰銀今年配發去年營運成果每股...

玉山金併三商壽 ISS喊贊成

玉山金與三商壽將於23日同步舉行股東臨時會通過合併案，交易採全數股份轉換方式，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。