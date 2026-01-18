快訊

海陸中士投共遭逮扯出中天主播 中士外公痛心：怕他學壞才送去當兵

115學測國寫／「就算牠沒有臉」直指共感道德壓力 考生坦言不好寫

永豐金證券股票禮品卡仿金「招財存股開運卡」 Q版黑虎將軍助招財

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券2026年由通路暨財富管理事業處處長高政雍與數位金融處副處長洪榮杰率領相關同仁，親赴北港武德宮，代表公司完成祈福儀式。(永豐金證券／提供)
永豐金證券2026年由通路暨財富管理事業處處長高政雍與數位金融處副處長洪榮杰率領相關同仁，親赴北港武德宮，代表公司完成祈福儀式。(永豐金證券／提供)

永豐金證券為祝福貴賓客戶2026財運馳騁、騰躍富貴，2026年再度攜手台灣財神信仰重鎮「北港武德宮」，推出限量16,000份聯名招財年節禮盒，皆印有黑虎將軍助招財、咬財，元月20日起於各分公司回饋貴賓客戶。禮盒獨家集結三大開運法寶：鑲有武德宮錢母的「黑皮巴拉聚寶盆」、「五路亨通發財水」、國內首創將股票禮品卡化為送存股金的「招財存股開運卡」。今年透過祈福儀式，帶回武德宮滿滿財氣。

觀光署統計，北港武德宮去2025年前十月參訪人次接近800萬人，為財神廟中人氣最高，供奉黑虎將軍能咬財招財。永豐金證券深化財富管理版圖，連續兩年攜手武德宮打造聯名開運禮盒，要幫客戶匯聚財氣，今年由通路暨財富管理事業處高政雍與數位金融處副處長洪榮杰率領相關同仁，親赴北港武德宮，代表公司完成祈福儀式。

禮盒放入獨家馬年三大招財禮，印有Q版武德宮專屬黑虎將軍造型，有祝福駿馬載福、財運滿貫，祈求平安之意：

1.黑皮巴拉聚寶盆：今年特地送出武德宮原創Q版公仔，黑虎將軍與卡皮巴拉合體，聚寶盆鑲有武德宮錢母，象徵精準進出與穩健守成。

2.五路亨通發財水：聯名發財水，寓意財庫注入豐盛貴氣。

3.黃金質感的「招財存股開運卡」。

永豐金證券首創具有實質投資動能的存股錢母發財卡，有三大特色：第一，將金管會沙盒實驗核准的股票禮品卡化為仿金質感實體開運卡；第二，能隨身攜帶或擺放桌上。卡上印有武德宮Q版黑虎將軍圖樣，配以滿盆元寶，彰顯招財守財之意；第三，掃描卡面上QR Code，能獲得百元豐存股帳戶投資金，可自由選擇指定274檔台股（含ETF）。

永豐金證券承諾，在新的一年將持續結合「科技賦能」與「金融溫度」，並傾聽客戶需求，於虛實整合的道路上不斷突破框架。今年推出兩波網路抽獎活動，即日起至1月25日，凡至股票禮品卡官網選購禮品卡，不限面額即可獲得抽獎機會；活動期間於永豐金證券FB與LINE帳號完成指定任務，更可累積無上限抽獎次數。此外，自1月9日起，各分公司現場將限量贈送春聯與永豐銀行「發財水」。永豐金證券身為「國人信賴、具溫度的數位券商」，今年將持續實踐「翻轉金融，共創美好生活」理念。

招財 永豐金 存股 禮盒 股票 數位金融 財富管理

延伸閱讀

ETF存股兩年「總值破100萬」報酬率破26％！他樂喊：會繼續存

00919股息領3萬3！存股哥樂「幫繳卡費」：去年4月帳上虧20萬也繼續持有

再加碼3張0056…今年已買進8張！存股哥：前兩月股息入袋9.3萬、等00878開獎

0056配0.866元…連三季穩定配發！存股哥：靠0050與00929神助攻使淡季不淡

相關新聞

永豐金證券股票禮品卡仿金「招財存股開運卡」 Q版黑虎將軍助招財

永豐金證券為祝福貴賓客戶2026財運馳騁、騰躍富貴，2026年再度攜手台灣財神信仰重鎮「北港武德宮」，推出限量16,00...

元大證金攜手合作基富通證券 業界首創基金線上借款服務

元大證金近期攜手國內最大線上基金交易平台─基富通證券提供基金借款功能，投資人線上即可完成借款及匯撥基金一條龍服務，相較於...

11月底美元存款大減58億美元 金融業高層：美元未來有三大趨勢

銀行局最新統計顯示，去年11月底的美元存款以台幣換算創新高，還原為美元卻減少58億美元，且創下近一年來月減金額次高。銀行...

匯市最前線／台幣31.4~31.7元波動

新台幣匯價上周五（16日）以31.572元作收，升值2.1分，升幅為0.07%，連續第三個交易日走升。上周新台幣升值2....

2025年繳出亮眼成績 上市銀行股利行情可期

上市銀行股2025年繳出亮眼成績，獲利寫新高的彰銀、台企銀、台中銀等股利行情可期。法人估算，彰銀今年配發去年營運成果每股...

玉山金併三商壽 ISS喊贊成

玉山金與三商壽將於23日同步舉行股東臨時會通過合併案，交易採全數股份轉換方式，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。