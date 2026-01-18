永豐金證券股票禮品卡仿金「招財存股開運卡」 Q版黑虎將軍助招財

永豐金證券為祝福貴賓客戶2026財運馳騁、騰躍富貴，2026年再度攜手台灣財神信仰重鎮「北港武德宮」，推出限量16,000份聯名招財年節禮盒，皆印有黑虎將軍助招財、咬財，元月20日起於各分公司回饋貴賓客戶。禮盒獨家集結三大開運法寶：鑲有武德宮錢母的「黑皮巴拉聚寶盆」、「五路亨通發財水」、國內首創將股票禮品卡化為送存股金的「招財存股開運卡」。今年透過祈福儀式，帶回武德宮滿滿財氣。

觀光署統計，北港武德宮去2025年前十月參訪人次接近800萬人，為財神廟中人氣最高，供奉黑虎將軍能咬財招財。永豐金證券深化財富管理版圖，連續兩年攜手武德宮打造聯名開運禮盒，要幫客戶匯聚財氣，今年由通路暨財富管理事業處高政雍與數位金融處副處長洪榮杰率領相關同仁，親赴北港武德宮，代表公司完成祈福儀式。

禮盒放入獨家馬年三大招財禮，印有Q版武德宮專屬黑虎將軍造型，有祝福駿馬載福、財運滿貫，祈求平安之意：

1.黑皮巴拉聚寶盆：今年特地送出武德宮原創Q版公仔，黑虎將軍與卡皮巴拉合體，聚寶盆鑲有武德宮錢母，象徵精準進出與穩健守成。 2.五路亨通發財水：聯名發財水，寓意財庫注入豐盛貴氣。 3.黃金質感的「招財存股開運卡」。

永豐金證券首創具有實質投資動能的存股錢母發財卡，有三大特色：第一，將金管會沙盒實驗核准的股票禮品卡化為仿金質感實體開運卡；第二，能隨身攜帶或擺放桌上。卡上印有武德宮Q版黑虎將軍圖樣，配以滿盆元寶，彰顯招財守財之意；第三，掃描卡面上QR Code，能獲得百元豐存股帳戶投資金，可自由選擇指定274檔台股（含ETF）。

永豐金證券承諾，在新的一年將持續結合「科技賦能」與「金融溫度」，並傾聽客戶需求，於虛實整合的道路上不斷突破框架。今年推出兩波網路抽獎活動，即日起至1月25日，凡至股票禮品卡官網選購禮品卡，不限面額即可獲得抽獎機會；活動期間於永豐金證券FB與LINE帳號完成指定任務，更可累積無上限抽獎次數。此外，自1月9日起，各分公司現場將限量贈送春聯與永豐銀行「發財水」。永豐金證券身為「國人信賴、具溫度的數位券商」，今年將持續實踐「翻轉金融，共創美好生活」理念。