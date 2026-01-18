快訊

海陸中士投共遭逮扯出中天主播 中士外公痛心：怕他學壞才送去當兵

115學測國寫／「就算牠沒有臉」直指共感道德壓力 考生坦言不好寫

保險科技與人才共進 遠雄人壽獲經濟部AI人才培育推動應用典範肯定

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

遠雄人壽獲經濟部頒發「AI人才培育推動應用典範」肯定，展現以人為本的保險科技與人才策略。近年以科技賦能員工效率及客戶服務，從導入行動辦公，到應用AI+OCR文件識別技術加速數位化，並結合機器人流程自動化（RPA），大幅提升作業效率；全面推行電子保單、行動投保、行動理賠及業務員專屬的客戶關係管理系統與行動補全APP，讓保險服務更便捷、安全。

遠雄人壽深知數位轉型的核心在於人才，因此提出「三高」能力：首先是「高科技素養」，員工需能與AI對話，運用數據驅動精準服務，並具備分析與評估AI解決方案的能力，以確保成果正確，識別潛在風險。其次是「高情緒智能」，在行政流程導入AI後，更需專注同理心與跨域溝通，將複雜的保險商品以客戶易懂的語言傳遞，因為「人」始終是關係的最終守護者。最後是「高自我學習」，面對日新月異的數位科技，自我驅動學習是避免被時代淘汰的基石，因此鼓勵員工以終身學習的心態，持續精進AI應用能力。

AI技術的快速發展正重塑保險業運作模式，從承保、理賠到客戶服務，應用已無所不在。遠雄人壽全面導入Microsoft 365，透過整合平台提升營運效率與協作能力；同時積極推動RPA保單資料處理、文件審核與報表生成等高重複性行政工作，有效降低人為錯誤並提升效率。此外，遠雄人壽推動「公民開發」模式，讓員工化身流程設計師，透過自動化賦能說明會與實戰課程，將痛點轉化為創新解方，專注於更高價值的服務。

為深化AI素養，遠雄人壽鼓勵員工報考「AI應用規劃師」認證，提供全額報名費補助與獎勵金，並結合免費課程、學習懶人包與同儕分享，營造全員AI文化，讓知識轉化為實戰能力，目前已有多名員工取得認證，並在工作中展現AI應用力，從簡化行政流程到創新內容製作，全面提升效率與服務品質。

展望未來，遠雄人壽將持續推進跨工具流程整合與AI協作，讓AI成為員工最佳助手，藉由保險科技與人才並進，提升服務溫度與效率，實現待客如親、同理用心的承諾。

