玉山金併三商壽 ISS喊贊成
玉山金（2884）與三商壽（2867）將於23日同步舉行股東臨時會通過合併案，交易採全數股份轉換方式，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票取得全部股權。國際權威投票代理機構ISS（Institutional Shareholder Services）本月已發布報告建議全體股東對本次玉山金與三商壽合併案投下贊成票。
併購案股臨會若超過三分之二出席須二分之一同意；不到三分之二出席則須三分之二同意，通過後將送件主管機關審核，交易完成後，三商壽9.1萬名股東將持有約8.31%的玉山金股權。玉山內部預估第4季完成合併，屆時玉山金資產規模將突破6兆元，躍升為第五大上市金控，建構具備銀行、保險、證券三大業務獲利引擎。
未來注資三商壽方面，玉山預估兩年所需金額約220億元，以每年獲利加上保留盈餘完全可支應，現增三商壽和發現金股利可並存；且合併後玉山金整體資本額擴大為1,764億元，日後不發行普通股現金增資。
三商壽自結2025年稅後純益11.8億元，年減45.9%，EPS為0.2元。
