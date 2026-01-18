合併後首次旺年會 台新新光金：拚一馬當先

台新新光金（2887）昨（17）日舉辦2026企業旺年會，是與新光金合併後首場旺年會，現場逾1.8萬名員工席開1,800桌，董事長吳東亮報喜，2025年金控獲利373.6億元、每股純益（EPS）1.91元，歷史新高，期許同仁新的一年展現龍馬精神，讓合併成效一馬當先。

台新新光金旺年會來自全省各地及海外據點同仁共同參與，包下南港展覽館一樓及四樓二個樓層場地同步視訊連線進行，規模是歷年來同業新高，員工摸彩總獎金達2,500萬元，中獎率高達七成以上。

吳東亮是偕同夫人彭雪芬共同出席，吳東亮致詞時特別感謝同仁過去一年的付出，並期許同仁新的一年展現龍馬精神，讓合併成效一馬當先。吳東亮表示，台新新光金控在去年7月24日完成合併，成為國內第四大金控，旗下投信、人壽子公司已陸續完成合併，證券與期貨亦已取得主管機關合併核准函。

旺年會的壓軸是由吳東亮與彭雪芬加碼抽大獎，加碼金額達300萬元。此外年終獎金方面，台新新光金表示，目前年終配發尚在規畫中，預計不低於往年水準。