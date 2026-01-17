摸彩總獎金達2500萬！台新新光金旺年會席開1800桌 吳東亮壓軸加碼嗨翻全場

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台新新光金控17日舉辦合併後首場旺年會，台新新光金控董事長吳東亮(圖左)及夫人彭雪芬(圖右)一同舉杯與員工同歡。台新新光金／提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
歲末年終各大企業陸續舉辦旺年會，去年中才完成合併的台新新光金17日午間在台北南港展覽館舉辦「2026企業旺年會」，這是台新金控（2887）與新光金控（2888）合併後首度舉行的旺年會活動，來自全省各地及海外據點同仁共同參與，現場逾一萬八千名員工席開一千八百多桌，台新新光金特別包下南港展覽館1樓及4樓二個樓層的場地同步視訊連線進行活動，規模是歷年來同業的新高。

此外，員工摸彩總獎金達二千五百萬元，中獎率也高達七成以上，並特別邀請金曲獎「最佳演唱組合獎」的實力天團動力火車穿梭二個樓層演唱多首經典名曲，將活動熱鬧氣氛帶到最高點。

台新新光金董事長吳東亮偕同夫人彭雪芬共同出席，並先後到4樓及1樓的活動會場向同仁致意，進場時受到同仁熱情的簇擁、歡迎，吳東亮致詞時特別感謝同仁過去一年的付出，並期許同仁在新的一年展現龍馬精神，讓合併成效一馬當先。吳東亮表示，台新新光金控在去年7月24日完成合併，成為國內第四大金控公司，旗下投信、人壽子公司已陸續完成合併，證券與期貨亦已取得主管機關合併核准函。2025年金控全年獲利達373.6億元、EPS1.91元，創下歷史新高，這是同仁努力的共同成就，吳東亮也在台上舉杯向同仁敬酒表達感謝與祝福。

台新新光金今年旺年會的參與人數創新高，為了感謝同仁過去一年的辛勞，餐點由五星級飯店名廚料理美味佳餚，節目內容亦精心規畫，現場邀請動力火車帶來精彩演唱，點燃全場氣氛; 同時，戰神啦啦隊Taishin Wonders與味全龍啦啦隊小龍女帶來熱力演出，動感十足的舞蹈掀起陣陣歡呼，讓與會同仁沉浸在歡樂熱鬧的旺年會中。旺年會節目安排亦展現台新新光金重視企業文化與社會責任的一面，由員工組成表演聯隊登台演出，呈現高度凝聚力與團隊精神。此外，邀請由新光人壽主辦逾20年的「新光盃街舞大賽」冠軍隊伍到場表演，這些仍在求學階段的年輕舞者，兼顧課業之餘投入結合排舞、霹靂舞的競技中嶄露頭角，在旺年會舞台上展現融合節奏與力量的精湛舞技。

台新新光金支持多元文化並鼓勵年輕世代發揮創新，將企業社會責任的推動與集團內部活動做了完美的聯結。旺年會的壓軸則是由吳東亮與彭雪芬加碼抽大獎，加碼金額達300萬元讓現場驚喜連連，為「2026台新新光金控旺年會」劃下美好句點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台新新光金控 旺年會 吳東亮 台新金控

