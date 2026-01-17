分行經理機警救下匯往香港巨額美元 兆豐銀去年阻詐339件

兆豐銀行持續強化防詐機制，2025年度全行成功阻止詐騙案件累計達339件，攔阻金額突破新台幣3.45億元，為表揚在防詐工作中表現傑出的分行與行員，董事長董瑞斌於董事會公開表揚去年第4季臨櫃阻詐績優的五家分行與四位人員，讚許分行同仁在臨櫃服務中的敏銳觀察力、專業判斷與對客戶高度負責的態度，足堪表率。

董瑞斌表示，兆豐銀行始終將防詐工作視為企業永續發展的核心任務之一。每位行員都是守護民眾財產安全的重要防線，透過主動關懷、細心詢問及即時判斷，能有效協助客戶識別潛在風險，避免財產損失。過去一年，分行同仁多次主動介入，成功阻止高齡客戶及大額資金遭詐騙，充分展現金融服務的溫度與專業。

以土城分行經理陳振輝為例，於去年底成功攔阻一筆高達23萬美元的跨國詐騙匯款。當日中午，客戶來電表示需緊急匯出一筆貨款至香港，經分行於下午3點完成匯款後，當晚8點多，客戶再度來電，表示該筆匯款疑似遭冒用董事長名義指示，請求協助。

陳經理立即指示匯兌主管及經辦同仁，透過多方管道聯繫外商銀行協助攔阻，並預擬電文爭取時間。隔日一早，相關同仁提前進公司發送阻詐匯款電文，並同步聯繫美國CHASE銀行及香港DBS銀行，最終成功攔截該筆遭詐匯款，保全客戶鉅額資產。此案展現團隊合作與高度警覺，堪為金融業防詐典範。

為因應詐騙手法多元化，兆豐銀行積極導入創新科技與多項防護措施。全台營業據點已全面導入Whoscall認證商家號碼，協助民眾辨識官方來電來源，降低接聽詐騙電話的風險。

自去年3月起推出「T+2延後交易猶豫期」服務，讓客戶在完成交易前有更多時間思考與查證，有效提升交易安全。部分ATM更導入AI臉部遮蔽辨識技術，針對配戴口罩、安全帽或使用手機通話等可疑行為，主動發出警示來阻斷可能的詐騙行為，攜手守護民眾財產安全。

董瑞斌強調，兆豐銀行將持續結合科技創新與人力資源，深化與政府機關及執法單位的合作，並將防詐教育納入企業文化，定期檢視與優化相關機制，確保各項措施與時俱進。