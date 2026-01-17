股市熱 帶旺投資型保單
隨著台積電（2330）於法說會釋出強勁獲利訊息，AI需求超出市場預期，加上台美關稅拍板定案為15％，都將帶動壽險業投資型保單需求，成為去年度成長最多的保單類型。
壽險公會分析，投資型保單成長主要來自兩大因素。其一，聯準會啟動降息循環，資金成本下降，國際股市投資氣氛轉趨熱絡，投資型保單因可連結市場表現，吸引度相對提升。其二，壽險公司持續深化與銀行及投信通路的合作，讓投資型保單成為民眾進行多元資產配置的重要工具。
從單月表現觀察，投資型保單去年9月起單月皆站穩360億元之上，12月更達到單月503億元，為全年投資型保單單月新契約保費最高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言