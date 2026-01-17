壽險2025年新保費突破兆元 攀三年新高

壽險公會公布去年全年保費收入情形，總保費收入共2兆6,239億元，年增7.5％，新契約保費收入合計共1兆74億元，年成長19.7%，創2022年以來新高，其中，傳統型保單共5,840億元，投資型保單4,233億元，分別年增16.5%和24.4％，主要受惠於美元利變型保單及投資型保單銷售所致，12月表現亦創下全年單月新高。

壽險公會指出，去年傳統型保單新契約保費年增16.5％，主要成長動能來自四大因素。首先，美國聯準會於12月降息1碼，美元保單宣告利率相對具吸引力，帶動美元利變型保單銷售；其次，因應高齡化趨勢，壽險公司持續推出具長期穩定收益特性的美元固定利率養老保險商品。

三是配合會計制度接軌，業者積極推動合約服務邊際（CSM）較高的期繳型與保障型商品；四是擴大美元保單部位有助平衡資產負債結構、降低幣別錯配，提升美元計價商品銷售動能。

若從單月表現來看，去年12月新契約保費創去年單月表現新高，單月新契約保費破千億元。