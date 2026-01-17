台幣熱錢湧入 短線看升

台美關稅談判取得重大突破，市場關注產業與出口前景，匯市更將焦點放在談判後續牽動的對美投資資金流向。匯銀人士推估，新台幣匯率短線因熱錢流入，升值機率大，中長線須視國際資金移動及美國降息而定。

新台幣匯率昨（16）日因外資匯入，兌美元以31.572元作收，升值2.1分，連續第三個交易日走升，單日成交量達15.415億美元，周線翻紅，預期下周新台幣匯價向31.5元靠攏。

匯銀人士指出，此次談判後，新台幣升貶核心不在關稅本身，在於龐大對美投資金額將如何移動。初步來看，相關資金可分為兩大類：一，屬於企業直接對美投資，規模約2,500億美元，其中包括台積電已宣布的1,650億美元赴美投資案；二，政府提供信用擔保的第二批資金，金額同樣約2,500億美元。這兩類資金是否需要由新台幣兌換成美元，將成為匯率重要變數。

匯銀人士說明，台灣企業赴美投資，並非一定要在國內市場將新台幣換匯成美元後匯出。

實務上，企業可透過多元管道調度資金，包括動用既有海外美元存款、發行美元計價公司債，或直接向美系銀行融資。