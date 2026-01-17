台幣熱錢湧入 短線看升

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台美關稅談判取得重大突破，市場關注產業與出口前景，匯市更將焦點放在談判後續牽動的對美投資資金流向。匯銀人士推估，新台幣匯率短線因熱錢流入，升值機率大，中長線須視國際資金移動及美國降息而定。

台幣匯率昨（16）日因外資匯入，兌美元以31.572元作收，升值2.1分，連續第三個交易日走升，單日成交量達15.415億美元，周線翻紅，預期下周新台幣匯價向31.5元靠攏。

匯銀人士指出，此次談判後，新台幣升貶核心不在關稅本身，在於龐大對美投資金額將如何移動。初步來看，相關資金可分為兩大類：一，屬於企業直接對美投資，規模約2,500億美元，其中包括台積電已宣布的1,650億美元赴美投資案；二，政府提供信用擔保的第二批資金，金額同樣約2,500億美元。這兩類資金是否需要由新台幣兌換成美元，將成為匯率重要變數。

匯銀人士說明，台灣企業赴美投資，並非一定要在國內市場將新台幣換匯成美元後匯出。

實務上，企業可透過多元管道調度資金，包括動用既有海外美元存款、發行美元計價公司債，或直接向美系銀行融資。

新台幣 台幣匯率

延伸閱讀

鄭麗文批台美關稅談判結果不堪 蘇巧慧駁：團隊努力談出好成績

台美關稅拍板 台灣機械公會：迎來外銷重大利多、盼政府關注匯率問題

輸美關稅底定台股續創高 新台幣收31.572元連3升

批對美關稅談判喪事喜辦 王鴻薇轟簽約賣台：民進黨不敢說這2事

相關新聞

獨／壽險與投信助陣台商赴美 金管會有望鬆綁私募股權投資規定

台美關稅定調，壽險及投信業者嗅到新商機。據指出，壽險業和投信業者已向金管會爭取，放行對於台商赴美投資所需的相關基礎建設列...

輸美關稅底定台股續創高 新台幣收31.572元連3升

台積電法說報喜、台美關稅底定雙利多加持，台股今天再次締造收盤新高紀錄，熱錢回流之下，新台幣今天收盤收在31.572元，升...

台幣熱錢湧入 短線看升

台美關稅談判取得重大突破，市場關注產業與出口前景，匯市更將焦點放在談判後續牽動的對美投資資金流向。匯銀人士推估，新台幣匯...

台新銀行 ATM 防詐進化 導入 AI 人臉偵測 臉部有遮蔽物將有音效

為配合金融監督管理委員會推動金融機構強化防詐作為，台新銀行宣布，已於特定 ATM 設備上增設 「防詐」功能，結合AI臉部...

新安東京海上產險以專利技術 專屬短碼打造安心服務體驗

面對詐騙簡訊風險，為確保客戶權益並提高簡訊辨識度與可靠性，新安東京海上產險導入專屬簡訊短碼「68768」，所有續保、理賠...

新台幣午盤升2.1分　暫收31.572元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.572元，升2.1分，成交金額6.32億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。