國銀人民幣存款餘額連8年下滑 去年減少近40億元

中央銀行今天公布去年12月國銀人民幣存款餘額為人民幣1153.63億元，連續8年下滑，全年減少近40億元。央行官員表示，降幅已明顯收斂，觀察後續變化，由於市場對於人民幣還是有基本需求，預估較難跌破千億元，「大概維持在1100億元至1200億元區間」。

央行統計，去年12月國銀人民幣存款餘額為1153.63億元，月減5.7億元。其中，外匯指定銀行（DBU）上升20.71億元，增至883.91億元，國際金融業務分行（OBU）下滑至269.72億元，月減26.41億元。

央行官員說明，去年12月DBU存款略升，其中個人戶微幅下滑，可能原因是購買人民幣資產與計價商品；法人戶增加，研判因應未來投資需求，預作儲備。至於OBU存款餘額下滑，主要是客戶匯出支付中國大陸貨款較多所致。

相較於2022年全年蒸發366億元、2023年大減644億元，2024年減少116億元，2025年跌勢趨緩，下降近40億元。央行官員解釋，台灣與中國有經貿往來，法人戶有人民幣支付需求，還是有基本需求。

觀察人民幣存款餘額後續變化，央行官員表示，要留意國際環境以及中國經濟表現，以去年整體趨勢來看，大致在1150億元上下波動，「差不多就是這個水位，大概維持在1100億元至1200億元區間」。

央行彙整最新國銀人民幣專案牌告利率，1個月期以永豐銀的4.2%最佳，3個月期是陽信銀行的1%最優，6個月期為陽信銀行1.1%，1年期是陽信銀行的1.2%。