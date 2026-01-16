壽險業2025年新契約保費收入破兆元 年成長近兩成

壽險公會16日公布2025年壽險業保費收入情形，同時考慮保費收入與負債項下之收入，去年全年度累計總保費收入為2兆6,239.58億元，年增7.5％，其中新契約保費收入共1兆0,074.42億元，年增19.7％，傳統型保單新契約占整體近58％為最大宗，達5,840.49億元，投資型保單新契約保費收入4,233.93億元，美元利變型保單與投資型保單是整體壽險業主力銷售商品。

進一步分析傳統型保單銷售，壽險公會指出，去年整體傳統型保單新契約保費收入達5,840.49億元，年成長16.5％，其中，傳統型壽險新契約保費收入5,192.19億元，年增18.8％；傳統型年金險新契約保費收入55.69億元，年增11.6％，主要成長動能有四：一、來自美國聯準會12月降息一碼，美元保單宣告利率維持相對具吸引力，帶動美元利變型保單需求；二、因應高齡化趨勢，壽險公司持續開發並推動具長期穩定收益特性的美元固定利率養老保險商品。

三、配合接軌開發推動合約服務邊際（CSM）較高之期繳型及保障型保險商品；四、擴大美元保單部位有助壽險公司平衡資產負債結構，降低幣別錯配及匯率風險，亦增加美元計價保險商品之銷售動能。

投資型保單方面，壽險公司說明，投資型保單新契約保費收入4,233.93億元，年成長24.4％，其中，投資型壽險新契約保費收入1,671.49億元，年增33.4％；投資型年金險新契約保費2,562.43億元，年增19.2％，主要成長動能有二，一是受聯準會降息影響，帶動國際股市投資氣氛，使投資型保單受惠，推高民眾購買意願；二是壽險公司持續深化與銀行和投信通路的合作，結合壽險保障、銀行理財服務與投信的投資專業，滿足民眾多元化的資產配置與保障需求。

以各個通路業績來看，新契約保費含負債項下之收入1兆0,074.42億元中，壽險公司本身行銷體系4,203.89億元，占41.73%；銀行經代保代通路4,052.61億元，占40.23%；傳統保險經紀人、保險代理人僅1,817.91億元，占18.04%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.50：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。