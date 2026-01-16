獨／壽險與投信助陣台商赴美 金管會有望鬆綁私募股權投資規定

台美關稅定調，壽險及投信業者嗅到新商機。據指出，壽險業和投信業者已向金管會爭取，放行對於台商赴美投資所需的相關基礎建設列入重大公共建設投資範疇，並且讓壽險業者能降低投資風險係數。由於壽險業海外投資資金逾20兆元，倘若能出動，是龐大的資金活水，因此，金管會近期可望更進一步放寬相關規定。

此外，據知情人士透露，由於目前中小企業信保基金用於承保赴美投資的量能並不足，因此將由行政院直接用專案來編列預算的方式，挹注中小企業信保基金發揮更多的承保動能。

行政院副院長鄭麗君率團赴美談判的同時，據了解，台灣這裡也在同步進行配套的研議。

知情人士透露，早在兩天前，金管會就與國發會、財政部舉行過會議，會中就有提出為讓壽險業者與投信業者的資金能共襄盛舉，應更鼓勵透過私募股權、成立更多私募基金的方式來參與對美投資，尤其是接下來台積電的供應鏈要一起赴美設廠投資，也可仿照新加坡先前赴大陸投資的方式成立「海外科技園區」，提供廠房、宿舍、道路、電力等各種硬體設施，其中這些硬體設施，就可透過投信業者成立私募股權基金的方式來進行，壽險更可以參與投資。

消息人士透露，不少投信及壽險業者都有興趣。尤其壽險業者現在投資在海外，以債券為主的固定收益投資金額就超過21兆元，倘若挪個1成出來就是2兆元。但壽險業者也向金管會爭取，要放寬投資風險係數，把台商赴美國投資所需要的戰略性基礎建設，也視同重大公共工程建設而降低風險係數。金管會也了解業者的心聲，可望在近期內宣布新的政策鬆綁。