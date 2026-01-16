兆豐銀行去年阻詐339件、金額3.45億元 董事會表揚第一線同仁

面對詐騙手法日益翻新，金融機構已成為守護民眾資產安全的關鍵防線。兆豐銀行2025年度全行成功阻止詐騙案件累計達339件，攔阻金額突破新臺幣3.45億元，董事長董瑞斌也特別在董事會公開表揚去年第4季臨櫃阻詐績優的五家分行與四名人員，讚許分行同仁在臨櫃服務中的敏銳觀察力、專業判斷與對客戶高度負責的態度。

兆豐銀行董事長董瑞斌表示，兆豐銀行始終將防詐工作視為企業永續發展的核心任務之一，每位行員都是守護民眾財產安全的重要防線，透過主動關懷、細心詢問及即時判斷，能有效協助客戶識別潛在風險，避免財產損失。過去一年，分行同仁多次主動介入，成功阻止高齡客戶及大額資金遭詐騙，充分展現金融服務的溫度與專業。董瑞斌也特別肯定，同仁在面對複雜情境時，能以同理心協助客戶釐清疑慮，並適時建議通報警方，守住民眾辛苦累積的資產。

兆豐銀行也以土城分行陳振輝經理為例，去年底成功攔阻一筆高達美元23萬元的跨國詐騙匯款。當日中午，客戶來電表示需緊急匯出一筆貨款至香港，經分行於下午三時完成匯款後，當晚八時許，客戶再度來電，表示該筆匯款疑似遭冒用董事長名義指示，請求協助。陳經理立即指示匯兌主管及經辦同仁，透過多方管道聯繫外商銀行協助攔阻，並預擬電文爭取時間。隔日一早，相關同仁提前進公司發送阻詐匯款電文，並同步聯繫美國CHASE銀行及香港DBS銀行，最終成功攔截該筆遭詐匯款，保全客戶鉅額資產。此案展現團隊合作與高度警覺，堪為金融業防詐典範。

為因應詐騙手法多元化，兆豐銀行也積極導入創新科技與多項防護措施。全台營業據點已全面導入Whoscall認證商家號碼，協助民眾辨識官方來電來源，降低接聽詐騙電話的風險。此外，自去年三月起推出「T+2延後交易猶豫期」服務，讓客戶在完成交易前有更多時間思考與查證，有效提升交易安全。部分ATM更導入AI臉部遮蔽辨識技術，針對配戴口罩、安全帽或使用手機通話等可疑行為，主動發出警示來阻斷可能的詐騙行為，攜手守護民眾財產安全。

董瑞斌強調，兆豐銀行將持續結合科技創新與人力資源，深化與政府機關及執法單位的合作，並將防詐教育納入企業文化，定期檢視與優化相關機制，確保各項措施與時俱進。他也期許，明年能再創防詐新高峰，攜手全體同仁共同守護每一位客戶的財產安全，打造更安全、值得信賴的金融環境。

兆豐銀行也將持續推動跨部門協作，定期召開會議檢視防詐機制執行成效，確保各項措施精準落地，與時俱進。

兆豐銀行未來將以「防詐」作為企業永續與風險管理策略的重要環節，結合科技與人力資源，攜手政府機關、執法單位共同打造安全可靠的金融服務環境，將詐騙防堵於源頭，守護民眾財產安全，持續朝向成為最值得信賴的金融夥伴邁進。