安泰銀行攜手孩子的書屋 募集辦學經費伴讀偏鄉孩子

安泰銀行（2849）長期關注偏鄉教育與社會關懷， 2025年12月發起「孩有陪伴 2025—書屋學校集資計劃」公益活動，協助台東「孩子的書屋」募集辦學經費，透過分行及網銀通路的全力推廣，在行員與客戶熱烈響應下，成功串聯客戶、同仁及社會各界人士共同參與，成功為「孩子的書屋」募集逾新台幣274萬元的辦學經費。

安泰銀行表示，教育是翻轉人生的重要力量，對偏鄉孩子而言，更需要長時間且不中斷的陪伴與資源挹注。安泰銀行發揮影響力，為台東偏鄉孩童提供更穩定的教育資源。不僅落實安泰銀行對企業社會責任的承諾，更展現其深耕ESG領域，將企業永續發展納入長期策略的核心價值。

孩子的書屋陳彥翰執行長表示，26年來，書屋在台東努力成為孩子生命中最溫柔的光。感謝安泰銀行堅定地與我們站在一起，不只是單純的捐款，更是參與了一場教育的溫柔革命，讓台東的孩子，能在晨光裡自信地繼續前行。

他分享籌建書屋學校的初衷，我們聽見了孩子心底的聲音，「如果小時候就有書屋學校，那該有多好」，因為這份聽見，決定勇敢跨出這一步。此舉象徵著將陪伴從夜晚的課後輔導延伸至全日的教育支持。

安泰銀行去年11月，除由徐世偉總經理帶隊親訪「孩子的書屋」深入了解書屋學校集資計劃與孩子們的需求外，並由人資暨永續長蔡昱祺副總經理親自主持「理財有觀念 防詐不被騙」專題講座，針對偏鄉青少年，以生活化案例解析正確的財務觀念與防詐實務，提升其自我保護能力，實質縮短城鄉間的金融資訊差距。