台新銀行 ATM 防詐進化 導入 AI 人臉偵測 臉部有遮蔽物將有音效

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為配合金融監督管理委員會推動金融機構強化防詐作為，台新銀行宣布，已於特定 ATM 設備上增設 「防詐」功能，結合AI臉部辨識與智慧偵測技術，藉此有效降低詐騙集團車手利用遮蔽物規避身分辨識、提領不法金錢的風險。此項創新防詐措施呼應金管會近期倡議銀行採行人臉辨識或防遮蔽機制，以遏止詐騙車手活動。

台新銀行說明，「防詐ATM」係透過AI 臉部辨識技術，當民眾在 ATM 提領現金時，系統會自動判讀是否存在可能影響辨識臉部的遮蔽物，如口罩、安全帽、太陽眼鏡等，當系統偵測到使用者臉部戴有遮蔽物，ATM會即時發出提醒音效，並透過畫面友善提示，提醒使用者暫時移除遮蔽物，露出完整臉部，以利完成交易。此外，為兼顧使用者體驗與防詐安全，台新銀行將配合主管機關政策，不對外公開「防詐ATM」具體設置地點及詳細運作機制，以提升防詐成效，防止不法份子規避監測，掌握布建資訊。

台新銀行執行副總經理黃天麟表示，目前「防詐ATM」採分階段試行策略。首波優先布建於交易量大、詐騙車手活動頻繁及防詐安全需求高的重點場域，同時蒐集實際運作數據與使用者回饋，作為後續優化及擴大應用的依據。黃天麟強調，防詐工作是金融業與社會共同面對的長期性挑戰。台新銀行將持續透過科技創新及實務驗證，強化防範詐騙並兼顧顧客便利性，共同打造更安全、更安心的金融使用環境。

