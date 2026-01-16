快訊

營養午餐免費就是讚？日本「給食無償化」困難問題多

28年經典原味蛋撻下架！肯德基推「超極酥」新品接班

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

三一東林瞄準高端消費轉骨有成 三箭拚成長

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
三一東林董事長陳睿謙（左）高端消費力不墜三箭拚成長。記者黃淑惠／攝影
三一東林董事長陳睿謙（左）高端消費力不墜三箭拚成長。記者黃淑惠／攝影

頂級移動與居住生活科技賦能者三一東林（3609）16日於台北正式啟用全新亞洲總部，並對外揭示2026年營運藍圖。高端消費力不墜，轉骨有成 三箭拚成長。

董事長陳睿謙宣布，2026 年將營運聚焦於四大領域，致力於打造「高端生活圈」生態系： 2026 年將營運聚焦於四大領域，致力於打造「高端生活圈」生態系： 

2025 年第3季業外挹注順利轉虧轉盈，前三季每股純益（EPS）達 7.31 元，今年本業營運會漸入佳境，本業表現可期。

公司歷經多年的體質調整與策略轉型已在2025年第3季開花結果，單季財報正式轉虧為盈，宣告營運走出谷底。展望未來，三一東林將啟動「AI洗車園區」、「海外不動產」、「AI照明系統」三大成長引擎，透過多角化佈局深化高資產客戶黏著度，法人看好其業務結構優化，未來營運成長力道可期。

 陳睿謙表示，公司去年底成功銷售由BRABUS六星級古董車翻新部門歷時3年完成、全球高度受矚目的經典『1955年Mercedes-Benz 300SL歐翼』，成交價格不僅創下全亞洲最貴汽車紀錄，也再度凸顯三一東林於頂級客製化汽車市場的國際整合能力。

據悉，2024年10月一台在廢車場放了幾十年、生鏽不堪的300SL『合金版』廢車，在蘇富比拍賣拍出了935萬美金（約新台幣3億元）的天價。董事長陳睿謙進一步透露，目前正積極為台灣重量級收藏家爭取最後僅存的3輛 『Mercedes-Benz 300SL 敞篷』配額，未來若成功引進，勢將再掀高端收藏市場話題，並持續挹注營運動能。

 瞄準2025年台灣汽車美容市場731億元產值，三一東林宣布將於2026年第1季啟動「AI 洗車園區」計畫。代理德國WashTec最新AI全自動系統，瞄準消費者對效率、環保與高品質服務的需求，利用AI系統將洗車程縮短至3～6分鐘，不僅精準控管水電與洗劑用量，更解決傳統機洗易傷車漆的痛點。

不同於傳統業者，三一東林「AI 洗車園區」將結合高端汽車美容、品牌體驗與餐飲服務，打造複合式旗艦園區。公司強調，要將把經營頂級客製化汽車的細膩服務與設計能力，移植至大眾洗車市場，藉此建立難以模仿的差異化護城河，透過高坪效與人流紅利，2026年目標全台50個AI洗車園區，可望為營收帶來雙位數成長。

 在海外布局方面，三一東林透過BRABUS引薦，攜手阿布達比指標性地產開發商Reportage Properties LLC共同推動「BRABUS ISLAND」專案，將頂級汽車品牌精神、高端生活風格與國際不動產開發實力深度結合，被市場視為極具指標性的跨界旗艦案例，成交價介於每戶新台幣3200萬~4億之間。公司強調，該案並非單一專案，而是長期策略合作的起點，未來合作範疇將延伸至高端生活風格、品牌體驗、國際資產布局與跨產業整合，逐步擴大全球高端市場的影響力。    

    除新事業外，三一東林亦持續深耕核心技術「光」，從高品質燈具與驅動器製造，延伸至結合感測、控制與全球率先推出的ChatGPT完整AI應用系統-『HEP+』，相關成果預計將於今年3月全球最大的法蘭克福建築照明展亮相。

    展望未來，隨亞洲總部正式啟用、BRABUS高端客製化業務持續放大，加上 AI產品服務與海外資產布局陸續發酵，三一東林營運結構與獲利體質可望持續優化，轉型成果逐步轉化為具體成長動能，自第二季起營收可望陸續明顯挹注，該公司後市表現備受市場期待。

AI 市場 生活

延伸閱讀

影／空拍看台灣 名間落羽松秘境宛如韓劇場景

最有年味宜蘭「NOW傳藝」推新戲 迎春踩街跋杯、市集展覽活動超精彩

影／草嶺森林大火4天陸空搶救今滅火 疑盜採竹筍釀禍

進度超前！台中國際足球運動園區進度七成 拚今年底完工啟用

相關新聞

關稅談判結果優於預期 新台幣匯價呈緩升格局

台美關稅談判取得重大突破！不僅確立半導體、AI 產業長期利多，更達成多項「最優惠待遇」共識。受消息激勵台股加權指數再戰新...

貴金屬續成焦點、幣市反彈接力 避險資金回流

FXTM富拓首席中文市場分析師盧曉暘表示，2026年開年，A股持續上漲，雖然本周市場經歷一些明顯回跌，但資金並未全面撤離...

三一東林瞄準高端消費轉骨有成 三箭拚成長

頂級移動與居住生活科技賦能者三一東林（3609）16日於台北正式啟用全新亞洲總部，並對外揭示2026年營運藍圖。高端消費...

新安東京海上產險理賠客戶滿意度近滿分 有何原因？

2025年最新調查顯示，新安東京海上產險理賠客戶整體滿意度高達9分（滿分10分），反映服務品質深獲信賴。

新台幣開盤升2.3分　為31.57元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.57元開盤，升2.3分

期交所推期貨商稽核人員取得國際資安證照獎勵方案

隨著金融數位化程度加深與交易環境日益複雜，資通安全與「營運韌性已成為期貨市場穩健發展的基石。為響應主管機關金管會金融資安...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。