新安東京海上產險理賠客戶滿意度近滿分 有何原因？

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

2025年最新調查顯示，新安東京海上產險理賠客戶整體滿意度高達9分（滿分10分），反映服務品質深獲信賴。

新安東京海上產險表示， 為確保消費者意見獲得重視，公司成立「申訴管理小組」，並以數位化申訴系統完整分析客訴案件，從根本調整作業流程，降低重複爭議，相關數據與趨勢定期提報至董事會下設之「永續發展委員會」，由三位獨立董事監督，確保公平待客機制持續精進。此外，每季委外執行客戶滿意度調查，透過獨立分析結果即時掌握服務缺口並進行優化改善。

面對詐騙簡訊風險，為確保客戶權益並提高簡訊辨識度與可靠性，新安東京海上產險導入專屬簡訊短碼「68768」，所有續保、理賠照會、電子保單等服務通知皆透過此號碼發送，讓客戶收到簡訊第一時間可協助保戶快速辨識真偽，除強化資安防護外，更降低保戶受到金融保險詐騙與剝削的風險。

在創新服務方面，2025年新取得3項專利，累計28項，包括繼新型專利後再取得發明專利、可提升理賠決策一致性與公平性的「理賠輔助決策系統」、協助企業節省電費並推動永續的「電力契約最佳化與永續評估建議系統」，以及提供英、日、韓、越、泰等9國語言翻譯服務「多國語視訊翻譯與內容提供系統」，體現對多元族群的包容與關懷用心。

理賠 永續 產險

