關稅談判結果優於預期 新台幣匯價呈緩升格局

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台幣匯率。圖／本報資料照片
台美關稅談判取得重大突破！不僅確立半導體AI 產業長期利多，更達成多項「最優惠待遇」共識。受消息激勵台股加權指數再戰新高站上「3萬1」，新台幣匯價16日早上以31.57元開盤，升值2.3分。

匯銀人士分析，此次談判成功確認「對等關稅15%不疊加」。 並獲得四大突破，包括一、取得「最優惠盟國待遇」、二、全球首例！半導體關稅最優惠。三、獨創「台灣模式」供應鏈合作。四、全球 AI 供應鏈戰略夥伴。

匯銀表示， 不同於日韓被指定現金投資，台灣以「供應鏈合作」為主。 企業自主投資2,500億美元（半導體 AI、能源），政府並提供最高2,500億美元之信用保證額度支持。美方承諾協助取得土地、水電、稅務優惠及簽證等資源。

而在全球 AI 供應鏈戰略夥伴方面，雙向投資： 美方將擴大投資台灣「五大信賴產業」（半導體、AI、國防、安控、通訊生技）。至於金融支持： 美國進出口銀行（EXIM）及國際開發金融公司（DFC）將支持美國私部門投資台灣關鍵產業。

匯銀認為，由於關稅談判結果優於預期，有利於資金回流，新台幣匯價有機會呈緩升格局。

台灣模式遭疑產業外移 鄭麗君：供應鏈合作不是Move是Build

擴大對美投資恐掏空台灣？鄭麗君：供應鏈合作不是 move 是 build

台半導體將擴大對美投資 李彥秀：協議送立院一定嚴審

關稅定案…半導體拿232優惠、傳產復活！網嘆生活無感：汽車關稅呢？

新安東京海上產險理賠客戶滿意度近滿分 有何原因？

2025年最新調查顯示，新安東京海上產險理賠客戶整體滿意度高達9分（滿分10分），反映服務品質深獲信賴。

新台幣開盤升2.3分　為31.57元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.57元開盤，升2.3分

期交所推期貨商稽核人員取得國際資安證照獎勵方案

隨著金融數位化程度加深與交易環境日益複雜，資通安全與「營運韌性已成為期貨市場穩健發展的基石。為響應主管機關金管會金融資安...

國銀去年刷卡額創新高 推估上看5兆元

去年12月歲末年終購物旺季，因應雙12電商促銷、耶誕送禮與跨年旅遊潮，帶動五大信用卡發卡行單月簽帳金額合計達3,273億...

一銀信用卡簽帳金額成績稱冠公股銀

八大公股銀行公布去年12月信用卡財務資訊，累計去年全年八家公股銀行整體簽帳金額共刷出3,285.4億元，比2024年全年...

