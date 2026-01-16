關稅談判結果優於預期 新台幣匯價呈緩升格局

台美關稅談判取得重大突破！不僅確立半導體、AI 產業長期利多，更達成多項「最優惠待遇」共識。受消息激勵台股加權指數再戰新高站上「3萬1」，新台幣匯價16日早上以31.57元開盤，升值2.3分。

匯銀人士分析，此次談判成功確認「對等關稅15%不疊加」。 並獲得四大突破，包括一、取得「最優惠盟國待遇」、二、全球首例！半導體關稅最優惠。三、獨創「台灣模式」供應鏈合作。四、全球 AI 供應鏈戰略夥伴。

匯銀表示， 不同於日韓被指定現金投資，台灣以「供應鏈合作」為主。 企業自主投資2,500億美元（半導體 AI、能源），政府並提供最高2,500億美元之信用保證額度支持。美方承諾協助取得土地、水電、稅務優惠及簽證等資源。

而在全球 AI 供應鏈戰略夥伴方面，雙向投資： 美方將擴大投資台灣「五大信賴產業」（半導體、AI、國防、安控、通訊生技）。至於金融支持： 美國進出口銀行（EXIM）及國際開發金融公司（DFC）將支持美國私部門投資台灣關鍵產業。

匯銀認為，由於關稅談判結果優於預期，有利於資金回流，新台幣匯價有機會呈緩升格局。