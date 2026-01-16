期交所推期貨商稽核人員取得國際資安證照獎勵方案

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著金融數位化程度加深與交易環境日益複雜，資通安全與「營運韌性已成為期貨市場穩健發展的基石。為響應主管機關金管會金融資安韌性發展藍圖並持續推動金融資安行動方案，臺灣期貨交易所2026年度推出期貨商稽核人員取得國際資安證照獎勵方案，透過實質經費補助，鼓勵期貨商培植具備國際視野的專業資安查核人才，以強化我國期貨產業的防禦量能與國際競爭力。

期交所表示，這次以專營期貨商稽核人員為獎助對象，主要係考量稽核人員需具備資安相關專業，始有能力查核公司資安相關作業是否符合規範，因此，鼓勵稽核人員報名參加符合CQI/IRCA認可機構辦理的國際資安管理標準ISO 27001或國際營運持續管理標準ISO 22301主導稽核員課程，倘於2026年度上課並通過考試取得證照，即可檢具相關單據向期交所申請補助培訓費用，每家期貨商可申請兩個名額，最高補助比例為受訓費用的50%。

在數位轉型與 ESG 永續經營的浪潮下，期貨業面對的威脅已不再侷限於傳統範疇。期交所強調：「硬體設備可以採購，但人才韌性需長期深耕。」國際證照不僅是一張資格證明，更代表從業人員具備面對國際標準的風險管控能力。在公司治理架構中，資訊安全不只是技術層面的防護，更要透過法令遵循落實執行資安治理。為了確保審核的公平性、權威性與專業深度，藉由稽核人員取得國際資安證照，並透過系統化的專業訓練，能協助期貨商從源頭建立嚴密的防護機制，在面對突發資安事件時，能更迅速地啟動營運持續計畫，守護市場交易安全。

專業人才是維持期貨市場健全穩定發展的磐石，期交所此次推出的獎勵方案，可減輕期貨商在人才培訓上的財務負擔，更希望引導期貨商建立「持續學習」的組織文化，透過人才升級，以專業的團隊提供卓越服務，共同維護交易人權益，打造安全、可信賴的金融交易環境。

