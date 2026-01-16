看好商辦需求 壽險業者估今年租金收入達雙位數成長

在國內AI、半導體等成長型產業擴張、都市更新等需求帶動下，壽險業者看好商辦租賃市場的中長期發展。多家壽險公司指出，受惠於新建商辦陸續完工、既有資產持續活化，以及產業聚落帶動進駐需求，今年整體租金收入有望維持穩健成長，部分業者甚至預期可達雙位數增幅。

壽險業者近年積極布局商辦市場，業者認為，部分如AI應用等相關成長型產業，將帶動商辦需求，主要看好六都或有成長型企業進駐的地區，像是國泰人壽去年11月以45.51億元取得台南市鄰近台南科學園區的土地，規劃作為物流倉儲與廠辦出租，強化中長期租金收益動能。國壽指出，只要具備良好且穩定的投資收益，如物流倉儲、商辦或百貨商場等，都會納入考量。

富邦人壽表示，預估今年租金收入將持續穩定成長，除持續關注國內優質不動產，也將積極參與公共投資，創造長期且穩健收益；南山人壽看好國內產業成長動能與都市發展趨勢，未來不動產投資策略將聚焦成長型產業與國內六都，並結合自用需求進行長期資產配置。

新光人壽預期，隨著新建大樓完工、新壽與台新人壽合併後投資用不動產規模擴大，加上公司持續活化現有不動產，今年租金收入將較2025年接近雙位數成長。

台灣人壽對今年租金成長的觀點更樂觀，預估整體租金收入年增幅度可達兩成。台壽指出，公司持續聚焦商辦、商場及廠房等，鎖定個案收益率優於市場水準的商用不動產，並積極評估具投資效益的公共建設案件，加上既有資產優化、推動都更重建，將有助於推升整體租金收益表現。

凱基人壽則指出，只要具備良好區位、價格合理，且能提供穩定收益與發展潛力的不動產，皆會審慎評估投資可行性。