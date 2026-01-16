壽險業積極活化資產 2025年租金收益看漲

為平衡降息環境下的投資壓力，壽險業者近一年積極活化資產，透過百貨商場和商辦等投資用不動產之租金收益來維持穩定現金流，隨著去年各大商場和商辦開幕，根據六大壽險公司初步統計，2025年不動產租金收益預估合計破320億元，相較於2024年約308億元成長4～6％，其中又以台灣人壽年成長約48%為最多。

根據六大壽險公司統計去年投資性不動產租金收益情形，國泰人壽仍位居壽險業「包租公」之冠，估租金收入逾百億元，以商場、商辦和物流等為主，且近年逐年遞增，2022年約116億元、2023年近120億元、2024年成長到近121.83億元。隨著國壽2024年底至去年初在土城新完工的商辦大樓陸續有廠商進駐，租金收入有望進一步增加。

富邦人壽去年租金收入約進帳57億元，占整體投資收益的5%，較2024年的55.51億元成長約2.68%；南山人壽約有47億元租金收入，年成長約1億或2.2％；新光人壽去年租金收益大幅成長約5％，預估超過50億元、可望上看52億元。

新壽指出，去年租金收入成長主因來自三大動能，一是反映市場供需狀況，推升核心商圈的租金水準；二是持續開發興建商辦大樓，其中坐落於精華區域的華山金融中心已完工並開始貢獻租金收入；三是全面盤點使用坪效，活化自用資產增加出租面積，以利增加租金收益。

台灣人壽則是六大壽險公司中2025年租金收入成長最多者，預估逾30億元，較2024年的20.24億元大幅成長48%以上，主要受惠於兩大關鍵不動產挹注，包括南投日月潭的日月行館於2024年底正式開幕，以及2025年3月南港LaLaport商場開幕後開始貢獻租金收入，使整體不動產租金收益明顯跳升；凱基人壽未稅租金收入約15億元，與2024年相當。

以近年六大壽險公司投資性不動產租金收益來看，2022年合計約286.37億元、2023年合計約300.37億元、2024年合計有308.06億元，2025年在新商辦陸續開張、投入營運下，租金總收入預計進一步推升至320億元起跳。壽險業者指出，在利率下行、資本市場波動加大的環境下，不動產租金收益具備可預期、穩定的現金流特性，於主管機關規定的投資範圍內布局，有助於維持整體資產配置平衡。