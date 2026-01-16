渣打：台灣2026年GDP 將增3.8%

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

渣打集團全球研究部發布最新經濟展望報告，預估2026年全球經濟成長率可維持在3.4%，在台灣方面，渣打將2026年台灣GDP成長預測由原先的2.5%大幅上調至3.8%。

今年全球經濟成長率與2025年水準相當，顯示在高利率與地緣政治不確定性仍存下，全球經濟仍具備一定韌性。其中，人工智慧（AI）投資熱潮與主要經濟體內需回溫，被視為支撐成長的關鍵動能。

至於在台灣方面，渣打大幅上調GDP至3.8%，主因在於全球AI需求快速擴張，帶動半導體及相關電子產品出口與投資同步走強，加上提前出貨效應與民間消費持續復甦，共同推升整體經濟表現。渣打指出，目前台灣出口尚未受到美國關稅政策的明顯衝擊，約三分之二的出口項目，主要是半導體與電腦相關產品，暫時被排除在對等關稅之外，有助於維持外貿動能。渣打亦同步將2027年台灣經濟成長預測上調至2.7%。

主要經濟體方面，渣打上修美國2026年經濟成長預測，由1.7%調升至2.3%。在企業減稅政策及AI應用競賽帶動下，美國企業投資與資本支出預期將保持強勁，並支撐整體經濟表現。美國勞動市場也可望在今年下半年逐步回溫，企業將透過提升生產力來因應較高的關稅成本。不過，報告也提醒，美國政策不確定性仍高，包括期中選舉期間的政策走向、聯準會領導層變動以及貨幣政策可能承受的政治壓力，皆可能成為金融市場波動的潛在風險。

中國大陸方面，渣打將2026年經濟成長率預測由4.3%上調至4.6%。主要反映財政與貨幣政策持續支撐經濟，以及政府更加重視內需與消費，推動經濟轉型為更平衡且以科技創新為核心的成長模式。此外，美中貿易暫時休戰與出口市場多元化，有助於穩定出口表現，但渣打也指出，隨著美國期中選舉臨近，美中貿易關係的不確定性仍是中國大陸經濟的重要外在風險。

