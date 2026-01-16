快訊

三商壽2025年全年 EPS 0.2元 1月23日召開股臨會討論合併

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

三商美邦人壽（2867）昨（15）日公布2025年財報，自結稅後純益11.8億元，年減45.9%，每股稅後純益為0.2元。展望2026年，三商壽表示，將著重於優化資本管理結構，落實強化經營韌性與風險調節能力，同時，三商壽將於1月23日召開股東臨時會討論與玉山金控股份轉換案。

三商壽2025年上半年在配合主管機關發布之準備金暫行措施，與額外增提外匯價格變動準備金後，已有效減緩台幣升值之影響，截至2025年底外匯價格變動準備金已達369.6億元，較2024年增加246.8億元；在匯率避險策略方面，採取彈性調節避險部位，三商壽2025年避險成本較2024年下降53.9億元。總資產達1.66兆元，較2024年底成長2.1%。

在保險本業方面，三商壽2025年新契約保費收入（FYP）達356.7億元，初年度等價保費（FYPE）為84億元，分別較2024年成長11%與6%，其中投資型商品FYP占率達86%，持續為公司提供業績成長動能。此外，三商壽2025年利率變動型壽險FYP亦較2024年大幅成長73%，顯見利率變動型商品推廣頗具成效。

三商壽新版資本強化計畫及增資承諾書已獲主管機關核准，並已依規定向主管機關提出經董事會通過之選擇性過渡措施申請報告，面對首年上路的會計新制，三商壽表示，將著重於優化資本管理結構，落實強化經營韌性與風險調節能力，聚焦投資型商品及積極推廣保障型商品的商品策略。

