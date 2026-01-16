快訊

一銀信用卡簽帳金額成績稱冠公股銀

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

八大公股銀行公布去年12月信用卡財務資訊，累計去年全年八家公股銀行整體簽帳金額共刷出3,285.4億元，比2024年全年的3,257.5億元，微幅成長0.86%，其中，第一銀行全年簽帳金額836.7億元拿下公股第一，其次是華南銀行，全年簽帳金額687.3億元，第三名則是兆豐銀行564.3億元。

根據八家公股銀行最新公告的信用卡統計資料，累計全年簽帳金額表現，其中，第一銀行以簽帳金額836.7億元居公股銀行之冠，儘管比2024年全年約年減0.6%，但仍維持首位；全年簽帳金額排名第二為華南銀行，全年刷687.3億元、年增1.1%；兆豐銀行564.3億元居第三，年增0.3%。其餘依序為合庫銀行560.3億元、彰化銀行（2801）279.1億元、臺銀128.2億元、台企銀122億元、土銀107.2億元。

在流通卡數表現上，截至去年12月底，八家公股銀行合計流通卡數約567.1萬張，與2024年同期相比，年減約0.6%，其中，流通卡數以第一銀行153.1萬張最多，年增3.8%；其次是兆豐銀行110.6萬張，年減4.2%；第三則是華南銀行101.4萬張，年減4.8%。

公股銀分析，近一年公股銀強化風險控管，避免盜刷情形發生，針對長期未使用卡片進行停卡，也使得全年流通卡數較2024年減少。

第一銀行 信用 彰化

相關新聞

國銀2025年刷卡額創新高 推估上看5兆元

去年12月歲末年終購物旺季，因應雙12電商促銷、耶誕送禮與跨年旅遊潮，帶動五大信用卡發卡行單月簽帳金額合計達3,273億...

一銀信用卡簽帳金額成績稱冠公股銀

八大公股銀行公布去年12月信用卡財務資訊，累計去年全年八家公股銀行整體簽帳金額共刷出3,285.4億元，比2024年全年...

渣打：台灣2026年GDP 將增3.8%

渣打集團全球研究部發布最新經濟展望報告，預估2026年全球經濟成長率可維持在3.4%，在台灣方面，渣打將2026年台灣G...

三商壽2025年全年 EPS 0.2元 1月23日召開股臨會討論合併

三商美邦人壽昨（15）日公布2025年財報，自結稅後純益11.8億元，年減45.9%，每股稅後純益為0.2元。展望202...

三行庫叫停建商餘屋貸款 業界擔心引發倒閉風險

臺銀、土銀及合庫三大行庫傳已停止承作餘屋貸款。對此，建商相關公會代表表示，建商已住在加護病房，緊縮餘屋貸款，等同把建商打...

史上最快！刷卡額兩年衝一兆 2025年全年劍指5兆元登峰

民間消費動能持續升溫。據金管會統計，2025年前11月全台國人刷卡額攀升至4兆5,327億元，年增6.3%，寫史上同期新...

