一銀信用卡簽帳金額成績稱冠公股銀

八大公股銀行公布去年12月信用卡財務資訊，累計去年全年八家公股銀行整體簽帳金額共刷出3,285.4億元，比2024年全年的3,257.5億元，微幅成長0.86%，其中，第一銀行全年簽帳金額836.7億元拿下公股第一，其次是華南銀行，全年簽帳金額687.3億元，第三名則是兆豐銀行564.3億元。

根據八家公股銀行最新公告的信用卡統計資料，累計全年簽帳金額表現，其中，第一銀行以簽帳金額836.7億元居公股銀行之冠，儘管比2024年全年約年減0.6%，但仍維持首位；全年簽帳金額排名第二為華南銀行，全年刷687.3億元、年增1.1%；兆豐銀行564.3億元居第三，年增0.3%。其餘依序為合庫銀行560.3億元、彰化銀行（2801）279.1億元、臺銀128.2億元、台企銀122億元、土銀107.2億元。

在流通卡數表現上，截至去年12月底，八家公股銀行合計流通卡數約567.1萬張，與2024年同期相比，年減約0.6%，其中，流通卡數以第一銀行153.1萬張最多，年增3.8%；其次是兆豐銀行110.6萬張，年減4.2%；第三則是華南銀行101.4萬張，年減4.8%。

公股銀分析，近一年公股銀強化風險控管，避免盜刷情形發生，針對長期未使用卡片進行停卡，也使得全年流通卡數較2024年減少。