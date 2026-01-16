快訊

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

美國商務部：美台達成貿易協議！ 台灣半導體公司加碼對美投資16兆元

三行庫叫停建商餘屋貸款 業界擔心引發倒閉風險

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

臺銀、土銀及合庫三大行庫傳已停止承作餘屋貸款。對此，建商相關公會代表表示，建商已住在加護病房，緊縮餘屋貸款，等同把建商打入太平間，恐引發連大型建商也將倒閉的風險，形成房市風暴。

中華民國不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全表示，建案完工後之餘屋屬「正常生產存貨」，在銷售期間仍有資產活化與資金周轉需求，若公股行庫果真停止餘屋貸款，將影響企業正常營運，並增加開發商轉嫁財務成本壓力。

楊玉全強調，餘屋貸款是合理資金調度工具，用於支付營造尾款、維持營運周轉，若驟然切斷此管道，等同抽走企業流動性，對健全經營業者不公平。他呼籲銀行端應視建案性質，像是都更案、剛需產品以及業者信用採行管理，不應採「一刀切」的授信政策誤傷體質良好的建商。

台北市不動產開發公會理事長陳勝宏說，行庫停止承作餘屋貸款，對營建業及房市都非常嚴重，現在購屋族貸款已經很難貸，市場買氣低迷，許多房屋都滯銷，加上土建融受限，現在連餘屋貸款三成也不給，來這最後一招，簡直是將開發商直接打進太平間。

建商 房市 建案

延伸閱讀

揭預售屋契約亂象！消基會：付15萬才給看？台中11知名建商「全中槍」

起重機意外頻傳…泰國2天2起奪命事故 同一建商釀34死

整理包／土方之亂不只建商有事還衝擊房價 政府應變能平息風暴？

去年建案少…2025重大職災死亡251人、營造業減少40人

相關新聞

國銀2025年刷卡額創新高 推估上看5兆元

去年12月歲末年終購物旺季，因應雙12電商促銷、耶誕送禮與跨年旅遊潮，帶動五大信用卡發卡行單月簽帳金額合計達3,273億...

一銀信用卡簽帳金額成績稱冠公股銀

八大公股銀行公布去年12月信用卡財務資訊，累計去年全年八家公股銀行整體簽帳金額共刷出3,285.4億元，比2024年全年...

渣打：台灣2026年GDP 將增3.8%

渣打集團全球研究部發布最新經濟展望報告，預估2026年全球經濟成長率可維持在3.4%，在台灣方面，渣打將2026年台灣G...

三商壽2025年全年 EPS 0.2元 1月23日召開股臨會討論合併

三商美邦人壽昨（15）日公布2025年財報，自結稅後純益11.8億元，年減45.9%，每股稅後純益為0.2元。展望202...

三行庫叫停建商餘屋貸款 業界擔心引發倒閉風險

臺銀、土銀及合庫三大行庫傳已停止承作餘屋貸款。對此，建商相關公會代表表示，建商已住在加護病房，緊縮餘屋貸款，等同把建商打...

史上最快！刷卡額兩年衝一兆 2025年全年劍指5兆元登峰

民間消費動能持續升溫。據金管會統計，2025年前11月全台國人刷卡額攀升至4兆5,327億元，年增6.3%，寫史上同期新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。