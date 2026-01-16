三行庫叫停建商餘屋貸款 業界擔心引發倒閉風險

臺銀、土銀及合庫三大行庫傳已停止承作餘屋貸款。對此，建商相關公會代表表示，建商已住在加護病房，緊縮餘屋貸款，等同把建商打入太平間，恐引發連大型建商也將倒閉的風險，形成房市風暴。

中華民國不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全表示，建案完工後之餘屋屬「正常生產存貨」，在銷售期間仍有資產活化與資金周轉需求，若公股行庫果真停止餘屋貸款，將影響企業正常營運，並增加開發商轉嫁財務成本壓力。

楊玉全強調，餘屋貸款是合理資金調度工具，用於支付營造尾款、維持營運周轉，若驟然切斷此管道，等同抽走企業流動性，對健全經營業者不公平。他呼籲銀行端應視建案性質，像是都更案、剛需產品以及業者信用採行管理，不應採「一刀切」的授信政策誤傷體質良好的建商。

台北市不動產開發公會理事長陳勝宏說，行庫停止承作餘屋貸款，對營建業及房市都非常嚴重，現在購屋族貸款已經很難貸，市場買氣低迷，許多房屋都滯銷，加上土建融受限，現在連餘屋貸款三成也不給，來這最後一招，簡直是將開發商直接打進太平間。