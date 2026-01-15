史上最快！刷卡額兩年衝一兆 2025年全年劍指5兆元登峰

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，2025年前11月全台國人刷卡額攀升至4兆5,327億元，年增6.3%，寫史上同期新高。聯合報系資料照

民間消費動能持續升溫。據金管會統計，2025年前11月全台國人刷卡額攀升至4兆5,327億元，年增6.3%，寫史上同期新高；12月又逢雙12、聖誕節與年底旅遊旺季，市場預期全年刷卡額可望挑戰5兆元大關，再度改寫信用卡史上新高。

回顧刷卡消費成長軌跡，國人刷卡額2014年站穩2兆元、2019年登上3兆元，2023年突破4兆元，如今僅隔兩年就劍指5兆元。

每跨越一個「兆元關卡」所需時間明顯縮短，顯示信用卡已是國人消費支付的主要工具。

銀行局副局長張嘉魁指出，2025年11月單月刷卡額達3,967億元，創史上同期新高，有五大因素，包括消費市場回暖、國人購買力回升、發卡行推聯名卡和促銷活動、國內刷卡特店增加到19.6萬家、民眾愈發習慣朝非現金支付，共同推升刷卡金額。

累計前11月刷卡額4.5兆元已創同期新高，依往年經驗，12月向來是全年刷卡高峰，全年數字幾無懸念再寫新紀錄。

若12月單月刷卡額超過4,600億元，2025年全年刷卡額將首度站上5兆元整數關卡，超越2024年全年的4兆6,856億元。

刷卡額快速成長，對國銀而言不僅意味手續費收入擴大，更牽動經營模式轉變。

銀行可藉由高頻刷卡數據掌握客戶輪廓、鎖定高價值族群，發展更精準的分眾與交叉行銷，在消費熱潮中，同步拉高客戶黏著度與手續費收入。

刷卡 消費 信用卡 金管會

