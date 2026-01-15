快訊

洪災撤離不力涉犯過失致死 花蓮地院4大理由准押光復鄉長林清水

張文家庭「嚴父慈母」…母每季匯款3萬 父曾訓斥：是個廢材

世界棒球經典賽倒數計時 華南永昌證券月月抽星宇東京雙人來回機票

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
「2026 馬力全開 財富啟程」活動開跑，透過「華南e指沖」App交易滿額，抽星宇航空東京雙人來回機票。圖／華南永昌證券提供
「2026 馬力全開 財富啟程」活動開跑，透過「華南e指沖」App交易滿額，抽星宇航空東京雙人來回機票。圖／華南永昌證券提供

2026年世界棒球經典賽（WBC）倒數計時，棒球熱潮升溫，華南永昌證券現正展開「2026 馬力全開 財富啟程」系列活動，將月月抽出2組星宇航空「東京雙人來回機票」，幸運客戶有機會親赴東京為中華隊現場加油。

「2026 馬力全開 財富啟程」活動期間至2026年3月31日止。凡本國自然人透過「華南e指沖」App進行台股上市櫃或複委託交易，成交金額每累積滿新台幣100萬元，即可獲得一次抽獎機會，累積無上限。

華南永昌證券表示，希望將中華隊在球場上永不放棄的拚戰精神，延伸至投資理財的每一個關鍵時刻。在投資過程中，最重要的就是擁有好用的工具，「華南e指沖」App正是一款投資人不可或缺的專業工具，讓投資人透過手機就能享有大戶級的專業交易體驗，甫榮獲國家品牌玉山獎全國首獎。

「華南e指沖」App內建多項便利功能，包括ETF成分股雙向查詢、閃電下單結合走勢圖、自訂推播提醒及多元下單設定等，協助投資人掌握市場節奏，如球員般快速且精準出擊。

華南永昌證券提醒，本活動新舊戶皆享有中獎機會，尚未開戶的投資人可透過線上快速開戶方式即刻加入。活動抽獎將秉持公開、公平原則，得獎名單將於抽獎後公告於公司官網。相關資訊可上活動網頁查詢。

投資理財 活動

延伸閱讀

經典賽／2混血戰力報到時間持續溝通 蔡其昌：到此刻意願都很高

經典賽／宋家豪傳退出中華隊 蔡其昌：持續溝通了解中

經典賽／東蛋中華隊賽事今晚6點搶票！ 日旅達人林氏璧給建議

經典賽／比喻大谷再怎麼強也是人 南韓傳奇李大浩解讀贏球之道

相關新聞

街口宣布跨機構轉帳再升級 全面導入收款人戶名顯示

街口支付正式啟用「收款用戶名顯示」機制，即日起，用戶進行跨行轉帳時，可於付款確認頁即時查看收款帳戶的戶名，降低轉帳風險、...

新台幣連2升！交易員分析台積電法說報喜 下一步關注外資動向

台股今天開低震盪走低，不過新台幣兌美元連2日升值，收盤收31.593元，升3.7分，台北及元太外匯市場總成交金額略收斂至...

史上最快！刷卡額兩年衝一兆 2025年全年劍指5兆元登峰

民間消費動能持續升溫。據金管會統計，2025年前11月全台國人刷卡額攀升至4兆5,327億元，年增6.3%，寫史上同期新...

元大證金攜手基富通證券 業界首創基金線上借款服務

元大證金近期攜手國內最大線上基金交易平台─基富通證券提供基金借款功能，投資人線上即可完成借款及匯撥基金一條龍服務，相較於...

新台幣午盤升0.8分 暫收31.622元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.622元，升0.8分，成交金額6.19億美元

新台幣開盤升3分 為31.6元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.6元開盤，升3分

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。