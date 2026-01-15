世界棒球經典賽倒數計時 華南永昌證券月月抽星宇東京雙人來回機票
2026年世界棒球經典賽（WBC）倒數計時，棒球熱潮升溫，華南永昌證券現正展開「2026 馬力全開 財富啟程」系列活動，將月月抽出2組星宇航空「東京雙人來回機票」，幸運客戶有機會親赴東京為中華隊現場加油。
「2026 馬力全開 財富啟程」活動期間至2026年3月31日止。凡本國自然人透過「華南e指沖」App進行台股上市櫃或複委託交易，成交金額每累積滿新台幣100萬元，即可獲得一次抽獎機會，累積無上限。
華南永昌證券表示，希望將中華隊在球場上永不放棄的拚戰精神，延伸至投資理財的每一個關鍵時刻。在投資過程中，最重要的就是擁有好用的工具，「華南e指沖」App正是一款投資人不可或缺的專業工具，讓投資人透過手機就能享有大戶級的專業交易體驗，甫榮獲國家品牌玉山獎全國首獎。
「華南e指沖」App內建多項便利功能，包括ETF成分股雙向查詢、閃電下單結合走勢圖、自訂推播提醒及多元下單設定等，協助投資人掌握市場節奏，如球員般快速且精準出擊。
華南永昌證券提醒，本活動新舊戶皆享有中獎機會，尚未開戶的投資人可透過線上快速開戶方式即刻加入。活動抽獎將秉持公開、公平原則，得獎名單將於抽獎後公告於公司官網。相關資訊可上活動網頁查詢。
