新台幣連2升！交易員分析台積電法說報喜 下一步關注外資動向

台股今天開低震盪走低，不過新台幣兌美元連2日升值，收盤收31.593元，升3.7分，台北及元太外匯市場總成交金額略收斂至17.945億美元。外匯交易員分析，台積電法說釋出正面訊號，下一步可關注外資是否回頭匯入，引領新台幣走揚。

台積電法說會今天登場，市場屏息以待。台股今天以30746.98點開低，盤中跌至30663.87點，跌逾270點，回測5日線關卡，終場收在30810.58點，下跌131.2點。

新台幣兌美元今天開盤價為31.6元，早盤隨著外資匯入，升抵盤中高點31.561元，有部分外資持續匯出，最低觸及31.622元，延續區間震盪格局。

外匯交易員指出，新聞證實台灣談判團隊已經赴美進行新一輪實體磋商，關稅結果近期可望底定，但關稅議題反反覆覆，市場影響力已經淡化，結果出爐之前，應不至於有太大反應。

外匯交易員表示，相較於關稅話題，台積電法說今天下午登場，不僅營收亮眼，也對AI前景釋出正面訊號；這波台股上漲攻破3萬點，遲遲未見外資大幅匯入，短線可先觀察台積電法說報喜之後，是否能夠吸引外資回補台股，為新台幣帶來支撐。

不過外匯交易員也說，壽險業因應會計匯率新制改變，美元買盤需求湧現，令新台幣承壓，如果熱錢沒有回流，新台幣仍將延續區間整理格局。