中信銀信用卡與金融卡簽帳合計金額 2025年全年破兆
中信銀今日公布最新統計，2025年的全年度信用卡及簽帳金融卡刷卡金額總計突破兆元，其中信用卡累計消費金額達新台幣8900億元、簽帳金融卡累積消費金額達1300億元。
中信銀指出，由於積極布建多元刷卡機、手機刷卡機及跨境收款等基礎建設，導入商戶智能客服及線上申辦平臺，提供商戶收款整合解決方案，2025年收單金額超越9300億元。
中信銀行長期經營零售金融、社群平臺、交通旅遊、百貨休閒四大生態圈，透過結盟領導品牌發展聯名卡、收單服務、行動支付及會員點數等合作，滿足跨場域、高頻率消費需求。
中信銀表示，目前已有完整的四大生態圈帶動中信卡發卡數與消費金額成長，並運用API技術整合支付功能至不同場景電子錢包，從交易付款、即時入點、跨場景兌換到回購，形成完整點數循環經濟。在零售金融領域，推出中國信託uniopen聯名卡深耕日常消費；於社群平臺綁定中國信託LINE Pay卡、中國信託foodpanda卡，提升交易黏著度；交通旅遊場域藉由中油聯名卡、和泰聯名卡與中華航空聯名卡，串聯通行需求；百貨休閒則與33間百貨購物中心合作，打造全方位購物體驗。
