中信銀信用卡與金融卡簽帳合計金額 2025年全年破兆

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信銀合計信用卡與金融卡簽帳金額，在2025年全年破兆。圖／中信金控提供
中信銀今日公布最新統計，2025年的全年度信用卡及簽帳金融卡刷卡金額總計突破兆元，其中信用卡累計消費金額達新台幣8900億元、簽帳金融卡累積消費金額達1300億元。

中信銀指出，由於積極布建多元刷卡機、手機刷卡機及跨境收款等基礎建設，導入商戶智能客服及線上申辦平臺，提供商戶收款整合解決方案，2025年收單金額超越9300億元。

中信銀行長期經營零售金融、社群平臺、交通旅遊、百貨休閒四大生態圈，透過結盟領導品牌發展聯名卡、收單服務、行動支付及會員點數等合作，滿足跨場域、高頻率消費需求。

中信銀表示，目前已有完整的四大生態圈帶動中信卡發卡數與消費金額成長，並運用API技術整合支付功能至不同場景電子錢包，從交易付款、即時入點、跨場景兌換到回購，形成完整點數循環經濟。在零售金融領域，推出中國信託uniopen聯名卡深耕日常消費；於社群平臺綁定中國信託LINE Pay卡、中國信託foodpanda卡，提升交易黏著度；交通旅遊場域藉由中油聯名卡、和泰聯名卡與中華航空聯名卡，串聯通行需求；百貨休閒則與33間百貨購物中心合作，打造全方位購物體驗。

中信銀行 中國信託 消費

相關新聞

街口宣布跨機構轉帳再升級 全面導入收款人戶名顯示

街口支付正式啟用「收款用戶名顯示」機制，即日起，用戶進行跨行轉帳時，可於付款確認頁即時查看收款帳戶的戶名，降低轉帳風險、...

元大證金攜手基富通證券 業界首創基金線上借款服務

元大證金近期攜手國內最大線上基金交易平台─基富通證券提供基金借款功能，投資人線上即可完成借款及匯撥基金一條龍服務，相較於...

新台幣午盤升0.8分 暫收31.622元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.622元，升0.8分，成交金額6.19億美元

新台幣開盤升3分 為31.6元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.6元開盤，升3分

熱錢回流 台幣貶轉升

不畏國安基金退場，台股昨（14）日再創新高，外資連續第二個交易日站在買方，新台幣終止連五貶，在熱錢回流推動下由貶轉升，終...

玉山銀強打保費、保單融資

玉山銀行「保費、保單融資」服務，除落實政府推動「亞洲資產管理中心」政策，提供高資產客戶一站式融資與傳承解決方案，顧客可直...

