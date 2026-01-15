台企銀推五種幣別可轉讓定存單 利率最高3.55%

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

為提供高所得稅率的本國個人合法節稅管道，台灣企銀宣布「外幣可轉讓定存單（NCD）」專案全面升級，專案活動自即日起至2026年4月30日止，除了美元外，加碼澳幣、歐元、日幣及人民幣四種幣別，協助客戶資金配置更靈活、節稅更有感。

專案活動各幣別發行面額以美元、澳幣、歐元各10萬元；日圓1,000萬元及人民幣50萬元之倍數發行，各幣別皆提供6個月及12個月天期優惠利率，且各幣別承作金額達發行面額5倍（含）以上再加碼0.05%，另以新資金辦理者，再額外提供加碼0.05%。以美元為例，專案利率6個月3.45%、12個月3.20%；如以50萬美元的新資金承作6個月天期NCD，利率最高可達3.55%。

其他四種幣別天期優惠利率分別為澳幣6個月及12個月皆3.20%；歐元6個月1.6%、12個月1.7%；日幣6個月0.45%、12個月0.55%；人民幣6個月0.70%、12個月0.80%。

台灣企銀表示，NCD是高所得人士的理財秘密武器，相較一般定期存款，NCD具有分離課稅10%的絕大優勢，利息所得不併入個人綜合所得稅計算，對於全年利息所得超過27萬元且所得稅率逾12%的個人客戶來說，節稅效果大升級。

另外一般外幣定存提前解約可能面臨利息打折，外幣NCD雖然無法中途解約，但具備「可轉讓」的特性，投資人可洽國內票券商進行議價轉讓後取得資金，讓資產配置在「節稅」、「高利」與「流動性」之間取得完美平衡。

台灣企銀提醒，外幣NCD採無實體發行，投資人須開立短期票券劃撥帳戶，並以台灣企銀外幣存款帳戶做為款項交割帳戶，買賣交割均透過外幣結算平台與集中保管結算所帳戶劃撥作業，採款券同步交割（DVP）機制，並由集中保管結算所收取年費率萬分之0.9的帳戶維護費，建議投資人承作前應詳知運作機制，充分瞭解日後轉換為其他幣別時，有可能產生匯兌損失風險。

